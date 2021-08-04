0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Е-предприниматель: какие услуги и как именно будет предоставлять система

Е-предприниматель: какие услуги и как именно будет предоставлять система

Кабинет Министров Украины обнародовал постановление «О реализации экспериментального проекта по упрощению условий начала и осуществления предпринимательской деятельности», которым предлагается ввести в Украине систему «е-Предприниматель».

Об этом говорится на сайте КМУ.

Согласно документу, электронную публичную услугу «е-Предприниматель» будут реализовывать в течение 2021−2022 годов, чтобы упростить условия для создания и ведения бизнеса.

С помощью системы «е-Предприниматель», в частности, можно будет получить следующие 24 услуги:

  • государственной регистрации физического лица — предпринимателя;
  • государственной регистрации изменений в сведения о ФЛП, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
  • государственной регистрации создания общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава;
  • государственной регистрации перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава;
  • представление уведомления об использовании или об отказе от использования единого счета;
  • регистрации плательщиком единого налога;
  • регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость;
  • регистрации РРО и ПРРО, а также поиска фискального чека;
  • уведомление о приеме работника (работников) на работу;
  • представление информации о спросе на рабочую силу (вакансии);
  • государственной регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;
  • регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;
  • выдачи разрешения на начало выполнения работ повышенной опасности и начало эксплуатации (применения) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;
  • открытие банковского счета.

Перечень услуг могут увеличивать или уменьшать в течение срока реализации экспериментального проекта.

В рамках реализации проекта услуги предоставляются через Единый государственный web-портал электронных услуг и вводятся с учетом готовности его программных и технических средств.

Кстати, об изменениях в налоговом законодательстве мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь, чтобы не пропустить важные новости для вашего кошелька! 🤫

Физические и юридические лица добровольно будут принимать решение или участвовать в экспериментальном проекте «е-Предприниматель».

Услугу будут предоставлять на основании:

  • одного запроса (заявления) заявителя, сформированного с помощью программных средств портала Дія;
  • документов и/или сведений, необходимых для предоставления публичных услуг, входящих в состав такой комплексной электронной публичной услуги, при условии применения заявителем квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи.

Что еще известно:

  • административный сбор за полученные электронные публичные услуги будут уплачивать с помощью программных средств портала Дія при формировании заявления;
  • информировать заявителя о результатах предоставления публичных услуг будет госорган, который предоставил такую услугу, в день ее предоставления с помощью средств телефонной, электронной (в том числе средствами портала Дія) или почтовой связи;
  • если по результатам предоставления публичных услуг предусмотрена выдача документа, такой документ может быть получен по выбору заявителя у соответствующего государственного органа, или не позднее следующего рабочего дня со дня предоставления публичной услуги послан заявителю заказным письмом за счет заявителя;
  • публичную услугу по открытию банковского счета будут предоставлять в составе комплексной электронной публичной услуги банковскими учреждениями, имеющими действительный заключенный договор с Минцифры о предоставлении такой услуги с использованием портала Дія.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.