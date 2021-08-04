Е-предприниматель: какие услуги и как именно будет предоставлять система

Кабинет Министров Украины обнародовал постановление «О реализации экспериментального проекта по упрощению условий начала и осуществления предпринимательской деятельности», которым предлагается ввести в Украине систему «е-Предприниматель».
Об этом говорится на сайте КМУ.
Согласно документу, электронную публичную услугу «е-Предприниматель» будут реализовывать в течение 2021−2022 годов, чтобы упростить условия для создания и ведения бизнеса.
С помощью системы «е-Предприниматель», в частности, можно будет получить следующие 24 услуги:
Перечень услуг могут увеличивать или уменьшать в течение срока реализации экспериментального проекта.
В рамках реализации проекта услуги предоставляются через Единый государственный web-портал электронных услуг и вводятся с учетом готовности его программных и технических средств.
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Физические и юридические лица добровольно будут принимать решение или участвовать в экспериментальном проекте «е-Предприниматель».
Услугу будут предоставлять на основании:
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