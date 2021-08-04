Е-предприниматель: какие услуги и как именно будет предоставлять система

Кабинет Министров Украины обнародовал постановление «О реализации экспериментального проекта по упрощению условий начала и осуществления предпринимательской деятельности», которым предлагается ввести в Украине систему «е-Предприниматель».

Об этом говорится на сайте КМУ.

Согласно документу, электронную публичную услугу «е-Предприниматель» будут реализовывать в течение 2021−2022 годов, чтобы упростить условия для создания и ведения бизнеса.

С помощью системы «е-Предприниматель», в частности, можно будет получить следующие 24 услуги:

государственной регистрации физического лица — предпринимателя;

государственной регистрации изменений в сведения о ФЛП , содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

государственной регистрации создания общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава;

государственной регистрации перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава;

представление уведомления об использовании или об отказе от использования единого счета;

регистрации плательщиком единого налога;

регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость;

регистрации РРО и ПРРО , а также поиска фискального чека;

уведомление о приеме работника (работников) на работу;

представление информации о спросе на рабочую силу (вакансии);

государственной регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;

регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;

выдачи разрешения на начало выполнения работ повышенной опасности и начало эксплуатации (применения) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;

открытие банковского счета.

Перечень услуг могут увеличивать или уменьшать в течение срока реализации экспериментального проекта.

В рамках реализации проекта услуги предоставляются через Единый государственный web-портал электронных услуг и вводятся с учетом готовности его программных и технических средств.

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Физические и юридические лица добровольно будут принимать решение или участвовать в экспериментальном проекте «е-Предприниматель».

Услугу будут предоставлять на основании:

одного запроса (заявления) заявителя, сформированного с помощью программных средств портала Дія;

документов и/или сведений, необходимых для предоставления публичных услуг, входящих в состав такой комплексной электронной публичной услуги, при условии применения заявителем квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи.

Что еще известно:

административный сбор за полученные электронные публичные услуги будут уплачивать с помощью программных средств портала Дія при формировании заявления;

информировать заявителя о результатах предоставления публичных услуг будет госорган, который предоставил такую услугу, в день ее предоставления с помощью средств телефонной, электронной (в том числе средствами портала Дія) или почтовой связи;

если по результатам предоставления публичных услуг предусмотрена выдача документа, такой документ может быть получен по выбору заявителя у соответствующего государственного органа, или не позднее следующего рабочего дня со дня предоставления публичной услуги послан заявителю заказным письмом за счет заявителя;