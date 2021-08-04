В Украине ввели в действие Стратегию экономической безопасности до 2025 года

Президент Владимир Зеленский своей подписью ввел в действие решение Совета нацбезопасности по Стратегии экономической безопасности до 2025 года, в котором Рада оценила состояние экономбезопасности по ряду направлений.

Об этом сообщил Офис президента.

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Так, по расчетам Министерства экономики, среднее значение уровня экономической безопасности за 2010-2019 годы составляло 40%. Это значение – в зоне уровня неудовлетворительного состояния. В 2019 году уровень экономической безопасности Украины составил 43%, а по итогам первого полугодия 2020 года – 41%.

Для финансовой безопасности оценка за 10 лет составляет 42% от оптимального значения. По итогам 2019 года против 2018 года уровень финансовой безопасности уменьшился на 4 п. п. до 42% и на 3 п. п. до 38% по итогам первого полугодия 2020 года.

Производственную безопасность оценили в 53% за 10 лет, что обусловило сокращение спроса на отечественную продукцию и рост стоимости материалов, низкой технологичности. В 2019 году и первом полугодии 2020 года показатель уменьшился на 2 п. п. до 56% и на 3 п. п. до 51%.

Состояние внешнеэкономической безопасности в течение 2010 – 2019 годов оценивалось как опасное при среднем значении оценки в 34%. В 2019 году показатель вырос на 5 п. п. до 41% и в первой половине 2020 года на 5 п. п. до 43%). Среди причин: низкая конкурентоспособность отечественного производства и гибридная война Российской Федерации против Украины.

Инвестиционно-инновационную безопасность оценили на уровне 32% без значительных улучшений в 2019 или 2020 годах. По итогам 2019 года показатель составил 31% в 2019 году и 29% по итогу первого полугодия 2020 года, что свидетельствует о невозможности обеспечить устойчивый экономический рост в условиях текущей недостаточности и ресурсной ориентированности инвестиций.

Состояние макроэкономической безопасности имело среднее значение в 38% от оптимального, а диспропорции, в частности, на рынке труда и в структуре производства продолжали сдерживать экономическое развитие страны. В 2019 году показатель вырос на 6 п. п. до 45%, а в первой половине 2020 года – сократился на 6 п. п. до 39% против соответствующего периода 2019 года.

Справка Finance.ua: