Спецпропуски на транспорт: в КГГА ответили на главные вопросы

В Киеве 10 августа заработала в тестовом режиме электронная система подачи заявок на доступ к общественному транспорту в случае усиления карантинных ограничений.
Первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Алексей Кулеба ответил на самые распространенные вопросы по спецпропускам на транспорт в столице.
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Нужно ли покупать дополнительные карты? Нет. Будут работать ранее приобретенные транспортные карты: старого (Kyiv Smart Card) и нового (Киев цифровой) – образца или Карточка киевлянина. Но активными на время локдауна будут лишь те, владельцам которых дано разрешение.
Куда подавать заявки руководителям предприятий? Детальный механизм регистрации и подачи заявок на получение пропусков для работников на проезд в общественном транспорте на случай строгого карантина описан по ссылке.
Как понять, что работник получил разрешение на проезд? При оформлении заявки на получение разрешений руководитель подает списки работников с указанием номеров их транспортных карт. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется.
Работник сможет воспользоваться общественным транспортом как обычно, оплатив проезд картой. Все остальные транспортные карты (без разрешений) в период строгих ограничений действовать не будут.
Что делать, если нужно ехать, а вы не являетесь работником предприятия критической сферы? По состоянию на сегодня тестируется электронная система для подачи заявок именно для руководителей предприятий и ФЛП, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
После тестирования и исправления всех недостатков новой для города е-системы в планах есть разработка механизма для получения разовых разрешений для физических лиц по критической необходимости.
Что делать, если вы не можете зарегистрироваться в системе? Система работает в тестовом режиме. Регистрация идет активно, и уже сотни столичных предприятий подали заявки. Если возникли сложности с регистрацией, нужно написать разработчикам на электронный адрес: qpass@kyivcity.gov.ua
До какой даты нужно подать заявку? Такого срока не существует. Город готовится к третьей волне пандемии, поэтому заявки собираются заранее, чтобы иметь возможность их все рассмотреть и в случае необходимости запустить без аврала. Заявки можно подать как сейчас, так и во время предполагаемого строгого карантина.
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