Сколько стоит жилье в городах-миллионниках Украины (таблица)

Накануне учебного года аренда комнат и квартир в Киеве, Харькове и Днепре по сравнению с весной подорожала на 3%, в Одессе — на 5%, а во Львове — на 2%. Тем, кто планирует подыскать в столице новое отдельное жилье на долгий срок, придется выложить не менее 7 тыс. грн, а в регионах – от 5 тыс.
Где выгоднее всего арендовать жилье в преддверии учебного и рабочего сезона — рассказали OLX Недвижимость.
Самый дешевый вариант, комната в Деснянском районе, обойдется примерно в 3 100 грн в месяц. Что касается Печерского района, то здесь аренда комнаты будет стоить 7 500 грн, а это на 23% больше, чем весной. В среднем же стоимость части квартиры в Киеве составляет 4,5 тыс. грн, что на 12% дороже по сравнению с весенними месяцами. Комната, конечно, обойдется дешевле, а стоимость на нее не будет сильно отличаться от района — это примерно 3600 грн.
В Киеве зафиксировано наибольшее расхождение цен за аренду целой квартиры. Например, однушка на Троещине в среднем будет стоить 7 тыс. грн, а вот в самом центре на Печерске — на 130% дороже.
Арендовать целую однокомнатную квартиру будет стоить от 5 тыс. грн в отдаленных жилых массивах. В центре города такое же жилье будет стоить на 50% дороже.
В центре Днепра аренда однушки обойдется в 8,5 тыс. грн, а вот на другом берегу в Индустриальном районе можно найти квартиру и за 5 тыс. грн.
В Одессе цены на аренду целой квартиры определились приближенностью к морю и к центру города. Поэтому Приморский — самый дорогой — однокомнатная здесь будет стоить 8,5 тыс. грн, а вот в отдаленном Суворовском районе можно снять жилье на 35% дешевле.
Во Львове сложилась уникальная ситуация по аренде целой квартиры: в городе наименьшая разница в стоимости между центральными районами и отдаленными. В историческом Галицком районе однокомнатное жилье обойдется в 7,5 тыс. грн — как и в двух других спальных районах.
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