Сколько стоит жилье в городах-миллионниках Украины (таблица)

Накануне учебного года аренда комнат и квартир в Киеве, Харькове и Днепре по сравнению с весной подорожала на 3%, в Одессе — на 5%, а во Львове — на 2%. Тем, кто планирует подыскать в столице новое отдельное жилье на долгий срок, придется выложить не менее 7 тыс. грн, а в регионах – от 5 тыс.

Где выгоднее всего арендовать жилье в преддверии учебного и рабочего сезона — рассказали OLX Недвижимость.

Киев. Если в прошлом году, после первого локдауна и до осени цены на аренду недвижимости в столице снизились на 6-9%, то в этом году ситуация иная — цены на жилье растут. По сравнению с апрелем долгосрочная аренда в Киеве подорожала на 3%.

Самый дешевый вариант, комната в Деснянском районе, обойдется примерно в 3 100 грн в месяц. Что касается Печерского района, то здесь аренда комнаты будет стоить 7 500 грн, а это на 23% больше, чем весной. В среднем же стоимость части квартиры в Киеве составляет 4,5 тыс. грн, что на 12% дороже по сравнению с весенними месяцами. Комната, конечно, обойдется дешевле, а стоимость на нее не будет сильно отличаться от района — это примерно 3600 грн.

В Киеве зафиксировано наибольшее расхождение цен за аренду целой квартиры. Например, однушка на Троещине в среднем будет стоить 7 тыс. грн, а вот в самом центре на Печерске — на 130% дороже.

Харьков. В этом городе самое дешевое жилье находится в Московском и Немышлянском районах. Комнаты там стоят 2 700 грн и 2 800 грн соответственно. В общем, аренда отдельной комнаты (при условии, что кто-то другой будет снимать соседнюю) составляет 3 тыс. грн, а вот часть квартиры обойдется в 3,5 тыс. грн.

Арендовать целую однокомнатную квартиру будет стоить от 5 тыс. грн в отдаленных жилых массивах. В центре города такое же жилье будет стоить на 50% дороже.

Днепр. Самые бюджетные комнаты для аренды в Днепре находятся в Новокадакском районе – 2 200 грн/мес. Кстати, средняя цена по городу практически не отличается и составляет 2 400 грн. Снять часть квартиры в Индустриальном районе можно за 2 500 грн, а в Центральном — средняя стоимость составит 4 тыс. грн.

В центре Днепра аренда однушки обойдется в 8,5 тыс. грн, а вот на другом берегу в Индустриальном районе можно найти квартиру и за 5 тыс. грн.

Одесса. Среди городов-миллионников именно в Одессе самые бюджетные варианты ​​долгосрочной аренды жилья, что явно связано со спадом туристического сезона. К примеру, аренда части квартиры в Суворовском районе будет стоить примерно 1 тыс. грн (2 250 — средняя стоимость по городу), комнаты там же — по 2,5 тыс. грн (2 800 — в среднем).

В Одессе цены на аренду целой квартиры определились приближенностью к морю и к центру города. Поэтому Приморский — самый дорогой — однокомнатная здесь будет стоить 8,5 тыс. грн, а вот в отдаленном Суворовском районе можно снять жилье на 35% дешевле.

Львов. В городе Льва бюджетное жилье можно найти в любом районе. Например, за 2 500 грн можно арендовать комнату в Галицком, Железнодорожном, Сыховском и Франковском районах. В последнем за такую же сумму можно снять и часть квартиры (3200 — средняя цена по городу).

Во Львове сложилась уникальная ситуация по аренде целой квартиры: в городе наименьшая разница в стоимости между центральными районами и отдаленными. В историческом Галицком районе однокомнатное жилье обойдется в 7,5 тыс. грн — как и в двух других спальных районах.