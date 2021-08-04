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Бизнес может получить любую из 13 лицензий через «Дію» - эксперимент Минэкономики

Бизнес может получить любую из 13 лицензий через «Дію» - эксперимент Минэкономики

Правительство начинает эксперимент по переводу в электронный формат разрешительно-лицензионных процедур. Соответствующее решение было принято в среду, 11 августа, на заседании правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Как получить лицензию? В рамках реализации экспериментального проекта «Е-разрешение» для получения одной из 13 самых популярных лицензий бизнесу достаточно будет подать онлайн-заявку через «Дію».

В ведомстве говорят, что сделать это можно без очередей и лишних документов.

Для участия в экспериментальном проекте были отобраны топ-13 по популярности лицензий:

  • розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);
  • розничная торговля табачными изделиями;
  • розничная торговля жидкостями, используемыми в электронных сигаретах
  • оптовая торговля алкогольными напитками;
  • оптовая торговля табачными изделиями;
  • оптовая торговля жидкостями, используемыми в электронных сигаретах
  • оптовая торговля топливом;
  • хранение топлива (исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки);
  • осуществление туроператорской деятельности;
  • осуществление хозяйственной деятельности по ветеринарной практике;
  • осуществление хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • осуществление хозяйственной деятельности в сфере дошкольного образования;
  • посредничество в трудоустройстве за рубежом.

Кроме того, в ближайшее время планируется расширить перечень разрешений, которые будут предоставляться в электронном виде через «Дію».

«Ежегодно такие лицензии получают более 200 тыс. субъектов хозяйствования. Решение Правительства позволит бизнесу получить необходимую лицензию максимально просто, быстро и прозрачно. Это очередной шаг по улучшению бизнес-климата в Украине и качества взаимодействия государства с бизнесом», — прокомментировал первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Алексей Любченко.

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Реализация проекта предусматривает цифровизацию полного цикла процедур в сфере лицензирования и автоматическую выдачу лицензии, там где не предусмотрено дополнительных проверок документов при подаче заявления.

Также за предпринимателями сохраняется право подавать документы в бумажной форме. Таким образом, бизнес получит право выбора способа подачи заявления — в электронной форме или бумажной.

Эксперимент продлится с 1 ноября 2021 до 31 октября 2023 года. После его завершения планируется внесение в Верховную Раду Украины проекта Закона об упрощении условий предоставления лицензий.

По материалам Finance.UA
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