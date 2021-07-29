День финансов: история АТБ, повышение от «Нафтогаза», единый для всех Накопительный фонд

Четверг, 5 августа. Хорошие новости! Finance.ua начинает цикл материалов к 30-й годовщине Независимости Украины! 🇺🇦 Расскажем об успешном бизнесе, основанном в Украине и украинцами. Начнем с истории АТБ — крупнейшей на сегодня сети продуктовых супермаркетов Украины.
Скриншот клипа “Пакет АТБ” группы Плюшевый Бруклин
Поставщик «последней надежды». И решение по ценам на газ. Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды», установила тариф на газ для своих клиентов в августе на уровне 11,78 гривны за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Это на 73 копейки выше, чем в июле (11,05 гривны за кубометр).
Накопительный фонд. Единый для всех. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным. Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер.
Возмещение эквайринга для малого бизнеса. Как вариант. Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства при Президенте предложил компенсировать часть расходов на уплату комиссии эквайринга за счет бюджета.
Рынок труда. Предложения для студентов. Зарплатные предложения категории «Начало карьеры, студенты» начинаются от 6 тыс. грн. Если кандидат получил диплом или еще учится на 3-5 курсе ведущих вузов Украины, знает английский язык не ниже Upper Intermediate и хочет развиваться в сфере маркетинга, PR, рекламы, финансов, юриспруденции или логистике, тогда работодатели готовы платить от 18 тыс. грн.
В «десятке» популярных. Новые кроссоверы для полиции. Украинская полиция получила 300 кроссоверов Renault Duster. Напомним, что Duster входит в «десятку» самых популярных автомобилей в Украине. Полицейские получили кроссоверы исключительно с передним приводом и 1,6-литровым бензиновым мотором, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Такой силовой агрегат выдает 115 лошадиных сил.
Рост международных резервов Украины. Рапортует Нацбанк. Как сообщили в НБУ, к началу августа международные резервы Украины выросли до $28 951,1 млн (+2,1% за месяц), чего удалось достичь за счет доразмещения правительством еврооблигаций и покупки регулятором валюты на межбанке. В июле регулятор пополнил резервы на $188,0 млн, отказавшись при этом от операций по продаже валюты.
Алексей Козырев, эксперт Finance.ua, в новом выпуске “В курсе курса” не только расскажет, что ждать от межбанка и курса, но и ответит, чем Украине грозит сокращение средств в госказне, и стоит ли ждать подсолнечное масло по 100 грн:
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