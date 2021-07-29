Полиция получила крупную партию популярных в Украине кроссоверов (фото)

Украинская полиция получила 300 кроссоверов Renault Duster. Об этом «Главкому» сообщили в пресс-службе украинского офиса компании. Напомним, что Duster входит в «десятку» самых популярных автомобилей в Украине.

Полицейские получили кроссоверы исключительно с передним приводом и 1,6-литровым бензиновым мотором, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Такой силовой агрегат выдает 115 лошадиных сил.

Надо отметить, что это самая простая и самая дешевая версия Duster. Это один из самых дешевых кроссоверов на украинском рынке. Ниже по цене разве что китайские модели.



Фото: Рено Украина

В Украине Duster является самой популярной моделью, которая продается под брендом Renault. Его покупают чаще, чем более доступные Logan и Sandero. Для украинского рынка автомобиль производят на румынском заводе Dacia. Хотя существует также и российская версия кроссовера.



Фото: Рено Украина