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Поставщик «последней надежды» повысил цену на газ

Поставщик «последней надежды» повысил цену на газ

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды», установила тариф на газ для своих клиентов в августе 2021 года на уровне 11,78 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 73 копейки выше, чем в июле (11,05 гривен за кубометр).

Об этом сообщается на сайте «Нафтогаз Украины».

На сегодня газ от поставщика «последней надежды» получают более 600 000 клиентов.

Подключение к ППН происходит автоматически — это страховка от внезапного отключения газа.

Бытовой потребитель может попасть к ППН в следующих случаях:

  • поставщик обанкротился или ликвидирован;
  • лицензия поставщика приостановлена или аннулирована;
  • клиента нет в реестре потребителей ни у одного поставщика;
  • поставщик не заказал для клиента газ.

Как сменить поставщика газа в Украине 🔥

В течение поставки газа от ППН клиент должен перейти к новому поставщику газа. Если в течение этого времени клиент не сможет найти поставщика, он должен готовиться к отключению газа.

Справка Finance.ua:

  • Газопоставляющая компания (ГК) «Нафтогаз Украины» с 1 мая по 31 июля подключила более 150 тыс. новых клиентов на условиях годового тарифного плана «Фиксированный», цена которого составляет 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения (доставки);
  • председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что при выполнении определенных условий в Украине может быть снижена цена на газ.

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По материалам Finance.UA
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