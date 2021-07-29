Поставщик «последней надежды» повысил цену на газ

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды», установила тариф на газ для своих клиентов в августе 2021 года на уровне 11,78 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 73 копейки выше, чем в июле (11,05 гривен за кубометр).

Об этом сообщается на сайте «Нафтогаз Украины».

На сегодня газ от поставщика «последней надежды» получают более 600 000 клиентов.

Подключение к ППН происходит автоматически — это страховка от внезапного отключения газа.

Бытовой потребитель может попасть к ППН в следующих случаях:

поставщик обанкротился или ликвидирован;

лицензия поставщика приостановлена или аннулирована;

клиента нет в реестре потребителей ни у одного поставщика;

поставщик не заказал для клиента газ.

В течение поставки газа от ППН клиент должен перейти к новому поставщику газа. Если в течение этого времени клиент не сможет найти поставщика, он должен готовиться к отключению газа.

Справка Finance.ua:

Газопоставляющая компания (ГК) «Нафтогаз Украины» с 1 мая по 31 июля подключила более 150 тыс. новых клиентов на условиях годового тарифного плана «Фиксированный», цена которого составляет 7,96 грн/куб. м (с НДС , без стоимости распределения (доставки);

председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что при выполнении определенных условий в Украине может быть снижена цена на газ.

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