Поставщик «последней надежды» повысил цену на газ

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды», установила тариф на газ для своих клиентов в августе 2021 года на уровне 11,78 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 73 копейки выше, чем в июле (11,05 гривен за кубометр).
Об этом сообщается на сайте «Нафтогаз Украины».
На сегодня газ от поставщика «последней надежды» получают более 600 000 клиентов.
Подключение к ППН происходит автоматически — это страховка от внезапного отключения газа.
Бытовой потребитель может попасть к ППН в следующих случаях:
В течение поставки газа от ППН клиент должен перейти к новому поставщику газа. Если в течение этого времени клиент не сможет найти поставщика, он должен готовиться к отключению газа.
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