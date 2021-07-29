В Офисе президента предлагают возмещать эквайринг для малого бизнеса

Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства при президенте направил в правительство письмо с предложением компенсации части расходов на уплату комиссии эквайринга за счет бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Комиссия эквайринга удерживается банками при расчетах с использованием электронных платежных средств. «Это сдерживает расширение применения безналичных расчетов субъектами малого и микробизнеса», — считают в совете по предпринимательству.

Планируется, что возмещение части комиссии будет происходить в рамках программ, которые реализует Фонд развития предпринимательства. Оно коснется субъектов малого предпринимательства, в частности тех, которые применяют регистраторы расчетных операций или программные регистраторы.

Отмечается, что рабочая группа по направлению применения ІТ-технологий в предпринимательской деятельности продолжит работу над законопроектом по стимулированию безналичных расчетов с использованием электронных платежных средств в предпринимательстве.

Справка Finance.ua:

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