Заставлял бойцов строить себе усадьбу вместо службы: в Одесской области будут судить экс-руководителя регионального управления сил ТрО — Finance.ua

Заставлял бойцов строить себе усадьбу вместо службы: в Одесской области будут судить экс-руководителя регионального управления сил ТрО
Бывшего командующего регионального управления сил территориальной обороны «Юг» будут судить за злоупотребление служебным положением. Дело передано в суд.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
«Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего командующего региональным управлением сил территориальной обороны „Юг“, который заставлял подчиненных строить ему частный дом», — говорится в сообщении.
В 2023 году чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения. Они более года строили дом, получая при этом доплаты якобы за выполнение боевых задач на передовой.
Чиновник в настоящее время уволен из ВСУ и обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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