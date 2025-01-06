Резервы банковской системы США упали до самого низкого уровня с 2020 года — Finance.ua
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Резервы банковской системы США упали до самого низкого уровня с 2020 года

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Резервы банковской системы США упали до самого низкого уровня с 2020 года
Резервы банковской системы США упали до самого низкого уровня с 2020 года
Резервы банковской системы США, ключевой фактор, повлиявший на решение Федерального резерва продолжить сокращение своего баланса, упали ниже 3 трлн долл. до самого низкого уровня с октября 2020 года.
Об этом пишет Bloomberg.
Согласно данным ФРС, банковские резервы упали примерно на 326 миллиардов долларов за неделю до 1 января до 2,89 триллиона долларов.
Снижение происходит, поскольку динамика в конце года заставляет банки сокращать активные операции, такие как операции репо, чтобы укрепить свои балансы для регуляторных целей. Это означает, что денежные средства направляются в такие места, как механизм однодневного обратного репо центрального банка, вымывая ликвидность по другим обязательствам в бухгалтерском балансе ФРС. Остатки на счете RRP выросли на 375 миллиардов долларов в период с 20 по 31 декабря, прежде чем упали на 234 миллиарда долларов в четверг.
В то же время ФРС также изымает избыточную наличность из финансовой системы с помощью программы количественного смягчения, тогда как учреждения продолжают погашать кредиты по Программе срочного финансирования банков.
Поскольку американские политики, стратеги на Уолл-стрит уделяют пристальное внимание самому низкому комфортному уровню резервов, который, по некоторым оценкам, составляет от 3 трлн долл. до 3,25 трлн долл., включая буфер.
По материалам:
Фінансовий клуб
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