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Итоги первого полугодия на рынке труда: что предлагают работодатели для молодежи (инфографика)

Итоги первого полугодия на рынке труда: что предлагают работодатели для молодежи (инфографика)

Подводя итоги первого полугодия 2021 года, эксперты отследили тенденцию спроса. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество вакансий по ключевым профсферам выросло в несколько раз. Очевидно, рынок труда восстанавливается после коронакризиса.

Об этом пишет кадровый портал grc.ua

Зарплатные предложения категории «Начало карьеры, студенты» на кадровом портале grc.ua начинаются от 6 тыс. грн (50% всех вакансий категории, подавляющее большинство вакансий предлагают работу торговыми представителями в региональных компаниях). 31% работодателей предлагают компенсацию от 12 тыс. грн.

Если кандидат получил диплом или еще учится на 3-5 курсе ведущих вузов Украины, знает английский язык не ниже Upper Intermediate и хочет развиваться в сфере маркетинга, PR, рекламы, финансов, юриспруденции или логистике, тогда работодатели готовы платить от 18 тыс. грн (12% всех вакансий в категории «Начало карьеры, студенты»).

От 24 тысяч могут получать начинающие разработчики и стажеры в IT-сфере. Интересно, что предложения работодателей категории катастрофически не совпадают с ожиданиями кандидатов. Большинство из них (54%) не готовы рассматривать предложения ниже 15 тыс. грн.

34% ищут работу с компенсацией от 23 тыс. грн. Еще 10% хотят получать от 31 тыс. грн. 2% ищут работу с зарплатой от 40 тыс. грн.

Больше всего открытых вакансий для молодежи:

  • в сфере продаж (22%), консультировании (16%);
  • в сфере туризма/ресторанном бизнесе (14%).

Также, в сотрудниках в возрасте от 18 до 30 лет заинтересованы работодатели, которые предлагают работу в таких категориях:

«Административный персонал» (6%), «Финансы, банки, инвестиции» (6%) и в сфере IT (6%).

*Меньше всего вакансий для молодых специалистов или студентов в закупках (0.5%), сфере строительства/архитектуры (0.5%), юриспруденции (0.4%), автомобильном бизнесе (0.4%) и в сфере страхования (0.1%).

График работы. Больше всего вакансий (56%) открыто для сотрудников на полный рабочий день в офисе. Удаленную работу или гибкий график (возможность совмещать дистанционную работу со встречами в офисе) предлагают только 31% работодателей. В то время как молодежь не очень заинтересована в работе с 9 до 18 часов в офисе – большинство соискателей (82%) хотели бы работать удаленно или приезжать в офис 1-2 раза в неделю.

Также, работодатели категории «Начало карьеры, студенты» ищут активных и готовых к ненормированному рабочему дню кандидатов (68% предложений о работе). Молодежь, напротив, в своих интересах отмечает уважение к личному времени (46% всех резюме категории) и желание саморазвития (89%). Также, каждый третий кандидат категории отметил важность соблюдения life-work balance.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Finance.UA
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