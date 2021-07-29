В августе некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии

В августе 2021 года в Украине запланировано повышение пенсий военным.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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Более 400 тысяч военных пенсионеров получат надбавки за июль. Их выплаты вырастут на 45%.

Дополнительные выплаты они должны были получить с 1 июля, но перерасчет перенесли на месяц.

Надбавку в размере 2 тысячи гривен получат те военные пенсионеры, которым пенсия была назначена до 1 марта 2018 года.

Напомним, по словам министра”:https://news.finance.ua/ru/news/-/497966/nakopychuvalna-pensiya-marchenko-poyasnyv-nyuansy финансов Сергея Марченко, накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не уменьшит ее размер. Для того чтобы защитить деньги на пенсионных счетах, государство на первом этапе будет играть ведущую роль в предоставлении услуг.

Справка Finance.ua:

часть украинцев смогут оформить пенсию без справок о доходах. В случае утраты документов о заработной плате и невозможности их восстановить украинцы могут идти на пенсию, устанавливая заработную плату за конкретный период без поисков своих бывших работодателей;