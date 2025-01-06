В 2025 году в Испании арендную плату можно повысить не более чем на 2,2% — Finance.ua
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В 2025 году в Испании арендную плату можно повысить не более чем на 2,2%

Недвижимость
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В 2025 году в Испании арендную плату можно повысить не более чем на 2,2%
В 2025 году в Испании арендную плату можно повысить не более чем на 2,2%
В 2025 году в Испании арендную плату можно повысить не более чем на 2,2%. Об этом сообщают СМИ Испании.
В целях ограничения роста цен на аренду жилья правительство Испании утвердило новый показатель для обновления договоров аренды. Для контрактов, заключенных после 25 мая 2023 г., применяется базовый индекс арендной платы за жилье (IRAV), учитывающий индекс потребительских цен (IPC) и базовую инфляцию.
Для арендаторов, заключивших договоры до этой даты, остается возможность использовать IPC.
В 2025 году максимально допустимое повышение арендной платы в соответствии с IRAV составляет 2,2%.
Напомним, Испания усиливает борьбу с оккупациями. Принят закон о скором выселении.
Конгресс Испании поддержал новый законопроект, упрощающий процедуру выселения незаконных поселенцев, известных как окупасы.
Суды будут проводиться в ускоренном режиме;
  • Процедура выселения сократится до двух недель;
  • Закон может касаться даже тех, кто проживает с детьми.

Справка Finance.ua:

  • По данным Numbeo, однокомнатную квартиру там можно арендовать по цене от 700 до 950 евро. За трехкомнатную нужно заплатить около 1 100 — 1 500 евро. Цены здесь зависят от многих факторов: региона Испании, города или села, района и других многих аспектов.
  • Украинцев в Испании больше всего в Мадриде, Барселоне, Валенсии.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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