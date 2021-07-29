НБУ сообщил, как выросли международные резервы Украины

В прошлом месяце международные резервы Украины выросли на 2,1%: их текущий объем покрывает 4,1 месяца будущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины, а также текущих операций правительства и НБУ.
К началу августа международные резервы Украины выросли до $28 951,1 млн (+2,1% за месяц), чего удалось достичь за счет доразмещения правительством еврооблигаций и покупки регулятором валюты на межбанке.
Как отмечают в НБУ, в июле валютные поступления в пользу правительства составили $665,8 млн: $525,8 млн было получено в рамках дополнительного выпуска еврооблигаций, а $140 млн – от размещения внутренних ОВГЗ.
При этом $416,9 млн в прошлом месяце «ушло» на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте (в том числе и $368,9 млн на обслуживание и погашение ОВГЗ).
Что же касается операций НБУ на межбанке, то в июле регулятор пополнил резервы на $188,0 млн, отказавшись при этом от операций по продаже валюты.
В качестве еще одного фактора, влиявшего на динамику резервов в прошлом месяце, Нацбанк указывает переоценку финансовых инструментов: в июле, вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют, их стоимость выросла на $156,5 млн.
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