День финансов: смена поставщика газа, регистрация бизнеса «в одном окне», покупка жилья через Укрфинжитло

В среду, 4 августа. Новости для вашего уюта и комфорта.
Регистрация бизнеса «в одном окне». Украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале «Дія» благодаря услугам «е-Предприниматель». По словами премьер-министра Дениса Шмыгаля, это экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном «окне». На портале «Дія» можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса, зарегистрироваться в налоговой, и даже получить различного рода лицензии.
Покупка жилья через Укрфинжитло. Кабмин утвердил условия для деятельности «Укрфинжитло». Так, украинцы смогут получить квартиру или дом в ипотеку или на условиях лизинга. Под программу подпадают сразу две категории граждан: те, кто получает зарплату за счет средств госбюджета или местных бюджетов; и переселенцы, сведения о которых занесены в единую информационную базу о внутренне перемещенных лицах.
На каких условиях будут предоставлять кредиты, рассказываем по ссылке.
Эффект от введения накопительных пенсий. По оценкам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, экономический эффект от введения накопительной пенсии составит 477 млрд грн до 2030 года. По словам Шмыгаля, накопительная система образуется в качестве дополнительной к имеющейся солидарной. И как добавила министр соцполитики Марина Лазебная, средняя пенсия сейчас была бы на 20−25% выше за счет пенсионных накоплений у людей, которые бы с 2007 года были участниками системы.
Поставщики газа. Как выбрать и где искать. Напомним, что с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. Каждый бытовой потребитель может выбирать поставщика в зависимости от цены, сервиса и других важных критериев.
В материале нашего журналиста детально рассказываем, почему целесообразно менять поставщика газа, какие для этого нужны документы, по каким критериям нужно выбирать или менять поставщика:
Часть «подарка» от МВФ должна прибыть в сентябре. Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко считает, что Украина может получить 700 млн долларов транша от МВФ в сентябре. При этом советник Зеленского не исключает возможности продления программы, поскольку Украина выполнила все предварительные условия Фонда и есть серьезный прогресс.
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