День финансов: смена поставщика газа, регистрация бизнеса «в одном окне», покупка жилья через Укрфинжитло

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Регистрация бизнеса «в одном окне». Украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале «Дія» благодаря услугам «е-Предприниматель». По словами премьер-министра Дениса Шмыгаля, это экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном «окне». На портале «Дія» можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса, зарегистрироваться в налоговой, и даже получить различного рода лицензии.

Покупка жилья через Укрфинжитло. Кабмин утвердил условия для деятельности «Укрфинжитло». Так, украинцы смогут получить квартиру или дом в ипотеку или на условиях лизинга. Под программу подпадают сразу две категории граждан: те, кто получает зарплату за счет средств госбюджета или местных бюджетов; и переселенцы, сведения о которых занесены в единую информационную базу о внутренне перемещенных лицах.

На каких условиях будут предоставлять кредиты, рассказываем по ссылке.

Шмыгаль также заявил, что планируется выпуск гособлигаций в размере 20 млрд грн для финансирования ипотечных программ. По его словам, правительство готовит разные инструменты, чтобы расширить возможности для украинцев приобретать доступное жилье.

В Минрегионе, в свою очередь, рассказали о деталях реконструкции устаревшего жилья. Так, на время проведения реконструкции жильцов будут отселять на выбор или в стартовый дом на постоянной основе, или же в маневренный фонд для временного проживания. Кроме того, по итогу жилец дома будет иметь право или вернуться в свою квартиру после завершения реконструкции дома, или получить компенсацию за квартиру, или увеличить площадь квартиры за счет покупки дополнительных метров.

Эффект от введения накопительных пенсий. По оценкам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, экономический эффект от введения накопительной пенсии составит 477 млрд грн до 2030 года. По словам Шмыгаля, накопительная система образуется в качестве дополнительной к имеющейся солидарной. И как добавила министр соцполитики Марина Лазебная, средняя пенсия сейчас была бы на 20−25% выше за счет пенсионных накоплений у людей, которые бы с 2007 года были участниками системы.

С 2023 года уже начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями для бюджетников. А затем для социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к полноценной накопительной системе.

Поставщики газа. Как выбрать и где искать. Напомним, что с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. Каждый бытовой потребитель может выбирать поставщика в зависимости от цены, сервиса и других важных критериев.

В материале нашего журналиста детально рассказываем, почему целесообразно менять поставщика газа, какие для этого нужны документы, по каким критериям нужно выбирать или менять поставщика:

Часть «подарка» от МВФ должна прибыть в сентябре. Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко считает, что Украина может получить 700 млн долларов транша от МВФ в сентябре. При этом советник Зеленского не исключает возможности продления программы, поскольку Украина выполнила все предварительные условия Фонда и есть серьезный прогресс.