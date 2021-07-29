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Шмыгаль анонсировал выпуск гособлигаций на 20 миллиардов для ипотечных программ

Шмыгаль анонсировал выпуск гособлигаций на 20 миллиардов для ипотечных программ

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что планируется выпуск гособлигаций в размере 20 млрд грн для финансирования ипотечных программ.

Об этом он сказал, открывая заседание правительства.

«В этом году по инициативе президента наше правительство ввело программу „Доступная ипотека под 7%“. Этот проект направлен на расширение ипотечных инструментов, с помощью которых украинские семьи смогут покупать квартиры на понятных, прозрачных, доступных условиях. Сейчас программой уже воспользовались 648 семей, а общий объем кредитования составил 550 млн грн», — отчитался Шмыгаль.

По его словам, правительство готовит разные инструменты, чтобы расширить возможности для украинцев приобретать доступное жилье.

«В частности, планируется выпуск государственных облигаций в размере 20 млрд грн для того, чтобы значительно большее количество людей смогло воспользоваться ипотечными программами», — сказал премьер.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 2 августа текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 648 кредитных договоров на общую сумму 550,3 млн грн, причем как на первичном (21,05%), так и на вторичном (соответственно — 78,95%) рынках;
  • критерий «возраста» жилья по программе «Доступна ипотека под 7%» планируют пересмотреть.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам Економічна Правда
  • i

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