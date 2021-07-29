Шмыгаль анонсировал выпуск гособлигаций на 20 миллиардов для ипотечных программ

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что планируется выпуск гособлигаций в размере 20 млрд грн для финансирования ипотечных программ.
Об этом он сказал, открывая заседание правительства.
«В этом году по инициативе президента наше правительство ввело программу „Доступная ипотека под 7%“. Этот проект направлен на расширение ипотечных инструментов, с помощью которых украинские семьи смогут покупать квартиры на понятных, прозрачных, доступных условиях. Сейчас программой уже воспользовались 648 семей, а общий объем кредитования составил 550 млн грн», — отчитался Шмыгаль.
По его словам, правительство готовит разные инструменты, чтобы расширить возможности для украинцев приобретать доступное жилье.
«В частности, планируется выпуск государственных облигаций в размере 20 млрд грн для того, чтобы значительно большее количество людей смогло воспользоваться ипотечными программами», — сказал премьер.
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