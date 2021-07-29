Правительство упростило процедуру регистрации бизнеса

Кабмин упростил условия для начала в Украине предпринимательской деятельности.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале «Дія» благодаря услугам «е-Предприниматель», — написал он.

«Для содействия развитию бизнеса в Украине правительство вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном “окне” через Портал Дія. Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги “е-Предприниматель”. Благодаря этому на портале Дія можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация ФЛП, ООО), зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или плательщиком НДС) или получить различного рода лицензии (например, на розничную или оптовую торговлю товарами)», – пояснил премьер Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

По его словам, вводить соответствующий экспериментальный проект планируют в течение 2 лет.

Согласно принятому правительством документу, «е-Предприниматель» – комплексная электронная публичная услуга, которая обеспечит упрощение условий для создания и/или ведения предпринимательской деятельности и состоит, в частности, из следующих услуг:

государственной регистрации физического лица предпринимателем;

государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;

регистрации плательщиком единого налога;

регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость;

выдачи лицензии на розничную торговлю табачными изделиями и алкогольными напитками;

выдачи лцензии на право оптовой торговли табачными изделиями;

выдачи лицензии на оптовую торговлю горючим и на збериигання горючего;

открытия банквського счета.

Подробности о регистрации предпринимательской деятельности можно узнать непосредственно в приложении «Дія».

Справка Finance.ua:

в Украине запустят новый онлайн-сервис для быстрого определения ключевых приоритетов малого и среднего бизнеса Merezha. Focus;

бизнес в июле сохранил положительные оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности на фоне продления карантинных ограничений, в июле индекс составил 50,8 пункта против 51,6 пункта в июне.

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