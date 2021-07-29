Правительство упростило процедуру регистрации бизнеса

Кабмин упростил условия для начала в Украине предпринимательской деятельности.
Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
«Украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале «Дія» благодаря услугам «е-Предприниматель», — написал он.
«Для содействия развитию бизнеса в Украине правительство вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном “окне” через Портал Дія. Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги “е-Предприниматель”. Благодаря этому на портале Дія можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация ФЛП, ООО), зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или плательщиком НДС) или получить различного рода лицензии (например, на розничную или оптовую торговлю товарами)», – пояснил премьер Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.
По его словам, вводить соответствующий экспериментальный проект планируют в течение 2 лет.
Согласно принятому правительством документу, «е-Предприниматель» – комплексная электронная публичная услуга, которая обеспечит упрощение условий для создания и/или ведения предпринимательской деятельности и состоит, в частности, из следующих услуг:
Подробности о регистрации предпринимательской деятельности можно узнать непосредственно в приложении «Дія».
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