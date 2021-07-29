Реконструкция и снос устаревшего жилья: как будет происходить и куда будут выселять жильцов

Законопроект о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилья запустит процесс обновления в городах.
Об этом заявляет заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.
Ключевые изменения, предусмотренные законопроектом, касаются, в частности, алгоритма принятия решения о реконструкции кварталов устаревшего жилья.
Читайте также: Появился новый законопроект о реконструкции устаревшего жилья
Орган местного самоуправления перед тем, как принять решение о необходимости проведения реконструкции, должно провести инвентаризацию жилого и нежилого фондов в пределах населенного пункта. По ее результатам будет приниматься решение об отнесении имеющихся объектов к устаревшему фонду, а также утверждаться программа по реконструкции, которая перед этим должна пройти общественное обсуждение.
Относительно отселения жильцов на время проведения реконструкции законопроект предусматривает два варианта:
Инвестора-застройщика, который будет осуществлять проект реконструкции квартала, будут выбирать через конкурс.
Реконструкции будут подлежать не только многоквартирные дома, но и имеющиеся объекты инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, находящиеся в пределах реконструируемого квартала.
Изменениями совершенствуется и процедура компенсации владельцам устаревшего жилья. В частности, предполагается, что жилец дома будет иметь право:
Также изменится и условие для принятия решения жильцами дома об участии в программе по реконструкции – оно будет приниматься на общем собрании жильцов в соответствии с Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».
«Решение собрания собственников об участии их дома в программе по реконструкции квартала или микрорайона будет считаться принятым, если за него проголосовали собственники квартир и нежилых помещений, площадь которых вместе превышает 75% общей площади всех помещений многоквартирного дома. Если совладельцы не придут к согласию и не примут решение, их многоквартирный дом будет исключен из программы», – сообщила Наталья Козловская.
Кроме того, законопроектом расширяется перечень источников финансирования проектов реконструкции. В частности, они будут финансироваться за средства государственного и местных бюджетов, инвесторов-застройщиков, предприятий и организаций, на балансе которых находятся объекты недвижимого имущества. ОСМД также смогут активно участвовать в реализации мероприятий по реконструкции своего дома.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также публикуем много полезной информации о недвижимости. Подписывайтесь и следите за новостями!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сооснователь monobank призвал НБУ разрешить карты в биткоинахВчера, 15:35 - 1356 10
Финмониторинг: как банки проверяют происхождение средств при операциях с депозитами — НБУ6 ч. назад - 2693 6
В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд от МВФВчера, 12:16 - 1581 5
Налоговая амнистия: какие активы могут быть задекларированыВчера, 09:00 - 3055 4
477 млрд грн: в Кабмине рассказали об эффекте от введения накопительной пенсионной системы5 ч. назад - 462 2
Финмониторинг: как банки проверяют происхождение средств при операциях с депозитами — НБУ6 ч. назад - 2693 6
С 5 августа меняются правила пересечения границыВчера, 15:00 - 2276 1
Сооснователь monobank призвал НБУ разрешить карты в биткоинахВчера, 15:35 - 1356 10
«Еврономера» забирают на штрафплощадки прямо с таможенных постов4 ч. назад - 929
Украинцы начали получать фейковые судебные повесткиВчера, 20:21 - 742 1
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar5 ч. назад - 80
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»Позавчера, 09:55 - 661 2
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1012 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1644 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1606 7