Реконструкция и снос устаревшего жилья: как будет происходить и куда будут выселять жильцов

Законопроект о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилья запустит процесс обновления в городах.

Об этом заявляет заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Ключевые изменения, предусмотренные законопроектом, касаются, в частности, алгоритма принятия решения о реконструкции кварталов устаревшего жилья.

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Орган местного самоуправления перед тем, как принять решение о необходимости проведения реконструкции, должно провести инвентаризацию жилого и нежилого фондов в пределах населенного пункта. По ее результатам будет приниматься решение об отнесении имеющихся объектов к устаревшему фонду, а также утверждаться программа по реконструкции, которая перед этим должна пройти общественное обсуждение.

Относительно отселения жильцов на время проведения реконструкции законопроект предусматривает два варианта:

на выбор владельца или арендатора квартиры в стартовый дом на постоянной основе, или же в маневренный фонд для временного проживания на время проведения реконструкции.

Инвестора-застройщика, который будет осуществлять проект реконструкции квартала, будут выбирать через конкурс.

Реконструкции будут подлежать не только многоквартирные дома, но и имеющиеся объекты инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, находящиеся в пределах реконструируемого квартала.

Изменениями совершенствуется и процедура компенсации владельцам устаревшего жилья. В частности, предполагается, что жилец дома будет иметь право:

вернуться в свою квартиру после завершения реконструкции дома;

получить компенсацию за квартиру, то есть фактически продать ее инвестору-застройщику;

увеличить площадь квартиры за счет покупки дополнительных метров, или наоборот, продать квадратные метры и уменьшить площадь.

Также изменится и условие для принятия решения жильцами дома об участии в программе по реконструкции – оно будет приниматься на общем собрании жильцов в соответствии с Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

«Решение собрания собственников об участии их дома в программе по реконструкции квартала или микрорайона будет считаться принятым, если за него проголосовали собственники квартир и нежилых помещений, площадь которых вместе превышает 75% общей площади всех помещений многоквартирного дома. Если совладельцы не придут к согласию и не примут решение, их многоквартирный дом будет исключен из программы», – сообщила Наталья Козловская.

Кроме того, законопроектом расширяется перечень источников финансирования проектов реконструкции. В частности, они будут финансироваться за средства государственного и местных бюджетов, инвесторов-застройщиков, предприятий и организаций, на балансе которых находятся объекты недвижимого имущества. ОСМД также смогут активно участвовать в реализации мероприятий по реконструкции своего дома.

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