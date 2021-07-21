477 млрд грн: в Кабмине рассказали об эффекте от введения накопительной пенсионной системы

Экономический эффект от введения накопительной пенсии, по оценкам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, составит 477 млрд грн до 2030 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания рабочей группы по развитию пенсионных накоплений в Украине.

Шмыгаль подчеркнул, что введение обязательных пенсионных накоплений и развитие добровольных пенсионных накоплений зафиксировано в принятой правительством Национальной экономической стратегии до 2030 года, а также в первой за историю независимой Украины трехлетней Бюджетной декларации, которую недавно приняла Верховная Рада.

«Мы активно дорабатываем с народными депутатами их инициативы по введению обязательных накоплений. Подали на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласно которому финансирование досрочных пенсий для работающих во вредных и тяжелых условиях будет осуществляться с использованием механизма пенсионных накоплений», – сообщил премьер.

По его словам, накопительная система образуется в качестве дополнительная к имеющейся солидарной.

«Гарантирование вкладов должно быть стопроцентным для государственного пенсионного накопительного фонда. После второго уровня должен заработать третий уровень, на котором добровольное пенсионное страхование осуществляется с привлечением негосударственных фондов. Экономический эффект от введения накопительной пенсии, по оценкам НКЦБФР, — 477 млрд грн до 2030 года», — подчеркнул премьер-министр.

«Каждый год в среднем около 600 тысяч людей по возрасту теряют возможность участия в этой системе и иметь пенсионные накопления в дополнение к солидарной пенсии. Средняя пенсия сейчас была бы на 20-25% выше за счет пенсионных накоплений у людей, которые бы с 2007 года были участниками системы. А это всего лишь 14 лет накоплений и, кстати, эта цифра посчитана с учетом двух кризисов 2008 и 2014 годов. Пенсионные накопления составили бы уже более 1 триллиона гривен, то есть около 25% ВВП 2020 года», – добавила министр социальной политики Марина Лазебная.

Тем не менее, еще дискутируются отдельные вопросы – размер взносов, переходный период на первые два года запуска системы, особенности участия отдельных категорий людей.

Справка Finance.ua:

в Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями;

накопительные пенсии, которые планирует ввести правительство, позволяют конвертировать трудовой стаж в реальные деньги.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.