477 млрд грн: в Кабмине рассказали об эффекте от введения накопительной пенсионной системы

Экономический эффект от введения накопительной пенсии, по оценкам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, составит 477 млрд грн до 2030 года.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания рабочей группы по развитию пенсионных накоплений в Украине.
Шмыгаль подчеркнул, что введение обязательных пенсионных накоплений и развитие добровольных пенсионных накоплений зафиксировано в принятой правительством Национальной экономической стратегии до 2030 года, а также в первой за историю независимой Украины трехлетней Бюджетной декларации, которую недавно приняла Верховная Рада.
«Мы активно дорабатываем с народными депутатами их инициативы по введению обязательных накоплений. Подали на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласно которому финансирование досрочных пенсий для работающих во вредных и тяжелых условиях будет осуществляться с использованием механизма пенсионных накоплений», – сообщил премьер.
По его словам, накопительная система образуется в качестве дополнительная к имеющейся солидарной.
«Гарантирование вкладов должно быть стопроцентным для государственного пенсионного накопительного фонда. После второго уровня должен заработать третий уровень, на котором добровольное пенсионное страхование осуществляется с привлечением негосударственных фондов. Экономический эффект от введения накопительной пенсии, по оценкам НКЦБФР, — 477 млрд грн до 2030 года», — подчеркнул премьер-министр.
«Каждый год в среднем около 600 тысяч людей по возрасту теряют возможность участия в этой системе и иметь пенсионные накопления в дополнение к солидарной пенсии. Средняя пенсия сейчас была бы на 20-25% выше за счет пенсионных накоплений у людей, которые бы с 2007 года были участниками системы. А это всего лишь 14 лет накоплений и, кстати, эта цифра посчитана с учетом двух кризисов 2008 и 2014 годов. Пенсионные накопления составили бы уже более 1 триллиона гривен, то есть около 25% ВВП 2020 года», – добавила министр социальной политики Марина Лазебная.
Тем не менее, еще дискутируются отдельные вопросы – размер взносов, переходный период на первые два года запуска системы, особенности участия отдельных категорий людей.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сооснователь monobank призвал НБУ разрешить карты в биткоинахВчера, 15:35 - 977 8
Подарок ко Дню независимости: МВФ предоставит транш в 2,7 млрд долл.Вчера, 11:00 - 1672 8
«Украинцы гибнут за безопасность Европы»: дипломаты 9 стран сделали заявление по «Северному потоку-2»Вчера, 10:15 - 1452 6
В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд от МВФВчера, 12:16 - 1309 4
Банки могут не отдавать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУОколо часа назад - 807 2
Гостиничный комплекс на Закарпатье выставлен на аукцион за 9,3 млн грнВчера, 14:43 - 2928
С 5 августа меняются правила пересечения границыВчера, 15:00 - 2129 2
Подарок ко Дню независимости: МВФ предоставит транш в 2,7 млрд долл.Вчера, 11:00 - 1672 8
«Украинцы гибнут за безопасность Европы»: дипломаты 9 стран сделали заявление по «Северному потоку-2»Вчера, 10:15 - 1452 6
Госдолг США достиг потолка. Минфин приступил к «экстраординарным» мерамВчера, 12:45 - 1427 2
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar59 мин. назад - 34
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»Позавчера, 09:55 - 596 2
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 992 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1626 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1586 7