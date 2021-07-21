День финансов: «письма счастья» в е-формате, украденные паспорта и кредиты, цена гектара госсземли

Пятница, 30 июля. Какие зарплаты вангует украинцам НБУ, и что делать, если на ваши документы мошенники понабрали кредитов:

«Письма счастья» в е-формате. Как сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, патрульная полиция начинает электронное взаимодействие с Государственной исполнительной службой. В рамках этого “сотрудничества” патрульные первые среди госорганов начнут присылать для принудительного исполнения документы в сфере автофиксации, выданные в форме е-документа.

Как утверждают, нововведение позволит сократить сроки на оформление и подготовку для направления на принудительное исполнение, сделает процесс проведения исполнительного производства более эффективным, технологичным и современным.

Коррупционные доходы: скрыть станет сложнее? Центр противодействия коррупции запустил скоринг, позволяющий оценить коррупционные риски в активах публичных деятелей. Ужесточенные правила контроля за финансовыми операциями публичных деятелей обязывают финансовые учреждения (банки, страховые компании и т. п.) выявлять публичных деятелей среди своих клиентов и устанавливать источники их состояний.

Предельные цены на электроэнергию. Сегодня Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила максимальные предельные цены (price cap) на “рынке на сутки вперед” (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР). Напомним, это уже второй рост максимальных предельных цен на энергорынке с начала лета.

Гривна крепчает. Официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 3,9% с начала года. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за июль 2021 года НБУ. По итогам II квартала 2021 года официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,4%. В Нацбанке объясняют, что крепление гривны возобновилось вследствие ослабления военного напряжения вдоль границы с РФ и благоприятных внешних ценовых условий.

А что там с зарплатами? Как сообщает Госстат, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-июнь 2021 года составила 13 310 гривен. Зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 23,6% до 25 541 гривен и остаются самыми высокими в Украине. При этом в НБУ спрогнозировали, как возрастет зарплата в следующем году.

👛 Свои гривны надо беречь днем и ночью. Эту простую истину подтверждает случай, котрый произошел с киевлянином N (имя нашего героя не раскрываем ввиду того, что ведется следствие. – Ред.). У него украли паспорт, банковские карты и телефон. А уже на следующий день он узнал, что злоумышленники оформили на его имя более 55 тысяч гривен онлайн-кредитов в разных финкомпаниях.

Исходя из статистики полиции, оказаться в такой ситуации может любой. Поэтому Finance.ua решил изложить историю N, а также рассказать, что делать в таких ситуациях. Как можно обезопасить себя в случае хищения документов/телефона.

Средняя цена гектара сельхозземли. Средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в первый месяц после открытия рынка составляет 40 тыс. грн. За 30 дней работы рынка общая площадь проданных участков составила 5324 га, а сумма сделок составила 210 млн грн.