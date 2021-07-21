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Скрыть коррупционные доходы станет еще сложнее. Центр противодействия коррупции запустил скоринг

Скрыть коррупционные доходы станет еще сложнее. Центр противодействия коррупции запустил скоринг

Центр противодействия коррупции запустил скоринг, позволяющий оценить коррупционные риски в активах публичных деятелей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на странице в Facebook.

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Зачем это нужно:

  • ужесточенные правила контроля за финансовыми операциями публичных деятелей обязывают финансовые учреждения (банки, страховые компании, платежные системы, кредитные союзы и т. п.) выявлять публичных деятелей среди своих клиентов и устанавливать источники их состояний.
  • Где находить информацию:*
  • на сайте открытых реестров национальных публичных деятелей Украины PEP.ORG.UA.

Здесь собрана информация о подозрительных данных о состоянии публичных деятелей, что может свидетельствовать о:

  • сокрытии определенной информации от декларирования;
  • сокрытии источников доходов или коррупционных рисках полученных доходов или активов;
  • несоответствии образа жизни доходам декларанта.

Открытый Реестр национальных публичных деятелей Украины содержит досье физических и юридических лиц, относящихся к одной из следующих категорий:

1. Национальные публичные деятели – физические лица, которые выполняют или выполняли в Украине выдающиеся публичные функции согласно перечню, определенному пунктом 37 части первой статьи 1 Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

2. Связанное лицо – лицо, связанное с НПД деловыми связями.

3. Член семьи – лицо, связанное с национальным публичным деятелем родственными связями.

Досье юридических лиц разделены на 6 категорий:

  • юридические лица, связанные с НПД;
  • государственные органы и учреждения;
  • государственная собственность;
  • политические партии;
  • банки;
  • профессиональные поставщики услуг.
По материалам Finance.UA
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