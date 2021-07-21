Скрыть коррупционные доходы станет еще сложнее. Центр противодействия коррупции запустил скоринг

Центр противодействия коррупции запустил скоринг, позволяющий оценить коррупционные риски в активах публичных деятелей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на странице в Facebook.
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Зачем это нужно:
Здесь собрана информация о подозрительных данных о состоянии публичных деятелей, что может свидетельствовать о:
Открытый Реестр национальных публичных деятелей Украины содержит досье физических и юридических лиц, относящихся к одной из следующих категорий:
1. Национальные публичные деятели – физические лица, которые выполняют или выполняли в Украине выдающиеся публичные функции согласно перечню, определенному пунктом 37 части первой статьи 1 Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
2. Связанное лицо – лицо, связанное с НПД деловыми связями.
3. Член семьи – лицо, связанное с национальным публичным деятелем родственными связями.
Досье юридических лиц разделены на 6 категорий:
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