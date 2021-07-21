Скрыть коррупционные доходы станет еще сложнее. Центр противодействия коррупции запустил скоринг

Центр противодействия коррупции запустил скоринг, позволяющий оценить коррупционные риски в активах публичных деятелей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на странице в Facebook.

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Зачем это нужно:

ужесточенные правила контроля за финансовыми операциями публичных деятелей обязывают финансовые учреждения (банки, страховые компании, платежные системы, кредитные союзы и т. п.) выявлять публичных деятелей среди своих клиентов и устанавливать источники их состояний.

Где находить информацию:*

на сайте открытых реестров национальных публичных деятелей Украины PEP .ORG.UA.

Здесь собрана информация о подозрительных данных о состоянии публичных деятелей, что может свидетельствовать о:

сокрытии определенной информации от декларирования;

сокрытии источников доходов или коррупционных рисках полученных доходов или активов;

несоответствии образа жизни доходам декларанта.

Открытый Реестр национальных публичных деятелей Украины содержит досье физических и юридических лиц, относящихся к одной из следующих категорий:

1. Национальные публичные деятели – физические лица, которые выполняют или выполняли в Украине выдающиеся публичные функции согласно перечню, определенному пунктом 37 части первой статьи 1 Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

2. Связанное лицо – лицо, связанное с НПД деловыми связями.

3. Член семьи – лицо, связанное с национальным публичным деятелем родственными связями.

Досье юридических лиц разделены на 6 категорий: