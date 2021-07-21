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В Минагрополитики назвали среднюю цену гектара сельхозземли после открытия рынка

В Минагрополитики назвали среднюю цену гектара сельхозземли после открытия рынка

Средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в первый месяц после открытия рынка составляет 40 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«За первый месяц работы рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тыс. грн. Сейчас больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж — по всей стране», — цитирует пресс-служба слова Лещенко.

Так, по данным министра, за 30 дней работы рынка общая площадь проданных участков составила 5324 га, а сумма сделок составила 210 млн грн. Всего от старта рынка земли было заключено 2901 соглашение.

То есть, объяснил Лещенко, только 1 из 2 тыс. владельцев земли распорядились ею: продали или подарили.

Справка Finance.ua:

  • 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель;
  • купить землю может только физическое лицо, которое является украинским гражданином. Иностранцы и юридические лица сегодня такого права не имеют;

Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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