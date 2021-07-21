В каких отраслях самые высокие зарплаты — Госстат

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-июнь 2021 года составила 13 310 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 21,8%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
В каких отраслях платят больше всего:
*Самые низкие зарплаты в сфере «временное размещения и организация питания», где они выросли на 39,6% до 7 859 гривен.
Таблица: РБК-Украина
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