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В каких отраслях самые высокие зарплаты — Госстат

В каких отраслях самые высокие зарплаты — Госстат

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-июнь 2021 года составила 13 310 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 21,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В каких отраслях платят больше всего:

  • зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 23,6% до 25 541 гривен и остаются самыми высокими в Украине;
  • также высокие зарплаты в сфере «информация и телекоммуникации», где они выросли на 28,9% до 24 821 гривен;
  • в сфере «финансовая и страховая деятельность», средние зарплаты выросли на 14,0% до 23 154 гривен;
  • зарплаты медиков за год выросли на 51,0% до 11 761 гривен, педагогов — 30,2% до 11 483 гривен.

*Самые низкие зарплаты в сфере «временное размещения и организация питания», где они выросли на 39,6% до 7 859 гривен.


Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен. Это на 814 гривен больше по сравнению с маем (13 499 гривен);
  • по состоянию на 1 июля задолженность по выплате заработной платы в Украине составила почти 3,593 млрд грн. Это на 7,2%, или 242 млн грн больше по сравнению с началом июня.

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По материалам Finance.UA
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