«Письма счастья» переходят в е-формат

Патрульная полиция Украины начинает электронное взаимодействие с Государственной исполнительной службой, в рамках которой патрульные первые среди госорганов начнут присылать для принудительного исполнения исполнительные документы в сфере автофиксации, выданные в форме е-документа.
Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий написал на своей странице в Facebook.
“Вместе с Государственной исполнительной службой, при мощной поддержке Министерства внутренних дел Украины и Министерства юстиции Украины начато электронное взаимодействие, направленное на цифровизацию государства. Команда МВД, Минюста, Национальной полиции и Департамента патрульной полиции работала над этим более года”, – пишет Белошицкий.
Что даст нововведение:
Важнейшим позитивным результатом внедрения этих изменений станет информирование граждан о состоянии исполнительного производства через существующие онлайн-сервисы (bdr.mvs.gov.ua, портал Дія, электронный кабинет водителя), что упростит процедуру уплаты штрафа и закрытия исполнительного производства.
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