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«Письма счастья» переходят в е-формат

«Письма счастья» переходят в е-формат

Патрульная полиция Украины начинает электронное взаимодействие с Государственной исполнительной службой, в рамках которой патрульные первые среди госорганов начнут присылать для принудительного исполнения исполнительные документы в сфере автофиксации, выданные в форме е-документа.

Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий написал на своей странице в Facebook.

“Вместе с Государственной исполнительной службой, при мощной поддержке Министерства внутренних дел Украины и Министерства юстиции Украины начато электронное взаимодействие, направленное на цифровизацию государства. Команда МВД, Минюста, Национальной полиции и Департамента патрульной полиции работала над этим более года”, – пишет Белошицкий.

Что даст нововведение:

  • оно позволит сократить сроки на оформление и подготовку для направления на принудительное исполнение постановлений о наложении административных взысканий за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (сначала зафиксированы автоматически, а впоследствии и все остальные);
  • ускорит проведение исполнительного производства;
  • снизит расходы на печать исполнительных документов и услуги почтовой связи;
  • позволит уменьшить долю “ручной” работы полицейских;
  • сделает процесс проведения исполнительного производства более эффективным, технологичным и современным.

Важнейшим позитивным результатом внедрения этих изменений станет информирование граждан о состоянии исполнительного производства через существующие онлайн-сервисы (bdr.mvs.gov.ua, портал Дія, электронный кабинет водителя), что упростит процедуру уплаты штрафа и закрытия исполнительного производства.

Справка Finance.ua:

  • водители уплатили почти 260 млн грн штрафов за год работы в Украине систем автофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которые были установлены в июне 2020 года в Киеве и на дорогах государственного значения.

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По материалам Finance.UA
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