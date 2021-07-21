НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию

Сегодня, 30 июля, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила максимальные предельные цены (price cap) на “рынке на сутки вперед” (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР).
В частности, цены изменились таким образом:
“Мы делаем последовательные шаги к либерализации рынка. Фактически это упразднение ценовых ограничений. Если предельная цена составляет 2 грн за 1 МВт∙ч в ночные часы и 4 грн за 1 МВт∙ч в дневные, это фактически упразднение”, – отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
По его словам, это правильный шаг – таким образом регулятор дает сигнал участникам рынка.
Кроме того, комиссия обосновала повышение дефицитом электроэнергии в отдельные часы в летний период, увеличением потребности в маневрирующих мощностях, а также ростом цен на топливо для ТЭС.
Напомним, это уже второй рост максимальных предельных цен на энергорынке с начала лета. В середине июня НКРЭКУ уже увеличивала цены с 1228,94 до 1243,71 грн/ МВт∙ч – для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме и с 2048,23 до 2655,99 грн/ МВт-ч – для часов максимальной нагрузки.
Ранее ряд народных депутатов и отраслевых организаций призывали регулятора полностью отменить предельные цены на энергорынке.
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