НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию

Сегодня, 30 июля, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила максимальные предельные цены (price cap) на “рынке на сутки вперед” (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР).

В частности, цены изменились таким образом:

часы минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00) – на 60,8%, до 2000 грн/МВт∙ч;

для часов максимальной нагрузки (с 7:00 до 23:00) – на 50,6%, до 4000 грн/МВт∙ч.

“Мы делаем последовательные шаги к либерализации рынка. Фактически это упразднение ценовых ограничений. Если предельная цена составляет 2 грн за 1 МВт∙ч в ночные часы и 4 грн за 1 МВт∙ч в дневные, это фактически упразднение”, – отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По его словам, это правильный шаг – таким образом регулятор дает сигнал участникам рынка.

Кроме того, комиссия обосновала повышение дефицитом электроэнергии в отдельные часы в летний период, увеличением потребности в маневрирующих мощностях, а также ростом цен на топливо для ТЭС.

Напомним, это уже второй рост максимальных предельных цен на энергорынке с начала лета. В середине июня НКРЭКУ уже увеличивала цены с 1228,94 до 1243,71 грн/ МВт∙ч – для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме и с 2048,23 до 2655,99 грн/ МВт-ч – для часов максимальной нагрузки.

Ранее ряд народных депутатов и отраслевых организаций призывали регулятора полностью отменить предельные цены на энергорынке.