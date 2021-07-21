Гривна относительно доллара с начала года укрепилась почти на 4%

Официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 3,9% с начала года.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за июль 2021 года НБУ.
Читайте также: Аналитики назвали причину рекордного укрепления курса гривны
“По итогам II квартала 2021 года официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,4% в среднем за квартал и на 3,9% – с начала года. В результате укрепился как номинальный, так и реальный обменный курс гривны, учитывая более высокую, чем у стран-партнеров инфляцию”, – говорится в документе.
В Нацбанке объясняют, что вследствие ослабления военного напряжения вдоль границы с РФ и благоприятных внешних ценовых условий укрепление гривны с конца апреля возобновилось.
В дальнейшем эта тенденция поддерживалась также чистой продажей валюты населением, наращиванием ее предложения со стороны бизнеса накануне уплаты квартальных налогов, а также инвестициями иностранных инвесторов в ОВГЗ.
Больше новостей о валюте есть в нашем телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на тепло для населения могут возрасти на 15-70% — прогноз УкртеплокоммунэнергоВчера, 16:15 - 598 5
Зам Федорова: Криптовалюты и анонимность — это мифВчера, 19:32 - 808 3
Украинцам объяснили, как вернуть деньги за навязанные контент-услуги на мобильном8 ч. назад - 511 2
Ученые объяснили появление тромбов у зараженных коронавирусом15 ч. назад - 1128 1
НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию2 ч. назад - 457 1
Швейцарцы научились ремонтировать дороги без перекрытия движения транспорта13 ч. назад - 1172
Ученые объяснили появление тромбов у зараженных коронавирусом15 ч. назад - 1128 1
Анонсирован гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения (фото)Вчера, 23:00 - 990
Toyota объяснила запрет на перепродажу Land Cruiser 300Вчера, 22:44 - 990
Аналитики назвали причину рекордного укрепления курса гривны2 ч. назад - 980
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)Вчера, 16:27 - 296
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1332 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1316 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 735
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2309 1