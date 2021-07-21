Гривна относительно доллара с начала года укрепилась почти на 4%

Официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 3,9% с начала года.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за июль 2021 года НБУ.

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“По итогам II квартала 2021 года официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,4% в среднем за квартал и на 3,9% – с начала года. В результате укрепился как номинальный, так и реальный обменный курс гривны, учитывая более высокую, чем у стран-партнеров инфляцию”, – говорится в документе.

В Нацбанке объясняют, что вследствие ослабления военного напряжения вдоль границы с РФ и благоприятных внешних ценовых условий укрепление гривны с конца апреля возобновилось.

В дальнейшем эта тенденция поддерживалась также чистой продажей валюты населением, наращиванием ее предложения со стороны бизнеса накануне уплаты квартальных налогов, а также инвестициями иностранных инвесторов в ОВГЗ.

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