День финансов: о планах на платную парковку в киевских дворах, и рекорде средней зарплаты в Украине

Четверг, 29 июля. О новых рекордах и планах.
Впервые в истории. «Рекорд» средней номинальной зарплаты. По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в июне составила 14 313 гривен. Средний курс в июне был 27,24 гривен за доллар. Таким образом, средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов и составила 525 долларов. Как сообщили в ведомстве, самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве – 20 455 гривен, самая низкая – в Кировоградской области – 11 497 гривен.
Кстати, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, зачем украинцам выводить «в белую» свои активы.
А в это время… для айтишников готовят особые условия. 15 июля Верховная Рада во втором чтении приняла Закон о «Дія City». В Минцифры убеждены: IT-компании получат специальную модель налогообложения, гибкие условия трудоустройства и отдельный порядок взаимодействия с государственными органами.
Однако, многие айтишники настроены более скептически. Finance.ua решил разобраться, как будет работать «Дія City»:
Тепло может подорожать на 15-70%. В Укртеплокоммунэнерго прогнозируют, что если цена газа и в дальнейшем будет расти, то ТКЭ вынуждены будут корректировать тарифы в сторону увеличения. «Хотя уже на сегодня, при действующих условиях, можно прогнозировать его рост на 15-70%, в зависимости от региона, города, территориальной общины», – заявил вице-президент межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» Сергей Дунайло.
ЕС создаст квантовую систему защищенной связи. 27 стран-членов ЕС присоединились к Декларации EuroQCI, которая предусматривает участие в развитии новой квантовой коммуникационной системы. Отметим, Еврокомиссия в настоящее время планирует создание спутниковой защищенной системы связи, которая обеспечит высокоскоростной широкополосный доступ к коммуникационным услугам на всей территории Европы.
Плата за парковку возле собственного дома. Быть или не быть? Утром Dtp.kiev.ua, со ссылкой на начальника Инспекции по парковке КГГА Дмитрия Рахматуллина, сообщал, что в тех столичных жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу, планируют сделать платную парковку. Парковка, якобы, будет обходиться в 5−35 гривен за час. Бесплатно можно будет оставить машину только ночью и на выходные.
Но, позднее сам начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин прокомментировал, что власти Киева пока не имеют планов собирать деньги с жителей за парковку во дворах домов. Вместе с тем, чиновник отмечает, что парковку во дворах необходимо благоустраивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений.
Новые правила въезда на Кипр. Кипр ужесточает правила въезда для путешественников из Украины. Пассажиры, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также по прилету пройти повторный тест. Вакцинированные пассажиры в случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.
Кстати, отличная новость для тех, кто собирается в путешествие! Больше не нужно искать, где оформить страховку. Finance.ua запустил туристическое страхование для тех, кто хочет больше думать про отдых, а не о документах, справках и других нюансах._
🎞️ Хорошая новость и для тех, кто следит и любит наш YouTube-канал! Вышел новый выпуск “В курсе курса” с Алексеем Козыревым. В этом видео эксперт расскажет, как будут определять олигарха, когда украинцы начнут работать официально и почему Bitcoin снова на пике популярности.
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