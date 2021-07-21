Гетманцев объяснил, зачем нужна налоговая амнистия

Налоговая амнистия – это возможность для граждан вывести «в белую» свои активы, которые были получены с уклонением от налогообложения.

«Она позволит подтвердить происхождение ваших активов, когда у вас спросят, откуда деньги. А вас спросят», — заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на международном форуме «Налоговая амнистия 2021».

«Если мы говорим о целях налоговой амнистии, первая – вернуть деньги в экономику Украины. И не важно это из-за границы или из-под матраса. Вторая – дать возможность людям выйти «в белую» после 29 лет системного уклонения от налогообложения.

Налоговая амнистия – это не о ревизии всех активов граждан, которые они заработали на протяжении всей своей истории. Это не о том, чтобы после прийти и проверить, что гражданин не задекларировал, а потом привлечь его к ответственности, говорит Гетманцев.

«Налоговая амнистия – это возможность, грубо, получить документ о том, что у вас есть определенный объем денег или других активов, которые «белые». И когда вас впоследствии спросят, откуда у вас деньги на приобретение квартиры, дома, завода или чего бы там ни было, вы покажете документ и скажете: вот, пожалуйста, я амнистировал, и эти деньги «белые», – сказал Гетманцев.

Нардеп подчеркнул, что амнистируется только то, что получено с уклонением от налогообложения.

«Ваши «белые» зарплаты, деньги от бизнеса, с которых уплачены налоги, не амнистируются. И амнистия – это добровольно, вы сами принимаете решение. Никакой ответственности за неучастие нет», – отметил Гетманцев.

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По его словам, расчеты экономистов показали, что на руках у граждан находится более $50 млрд «уклонистских» денег в разных формах.

«Мы не рассчитываем вывести все, но если будет выведена хотя бы треть, или в районе $15-20 млрд – это будет очень большая победа. Если даже меньше – это тоже победа», – резюмировал народный депутат.

Справка Finance.ua:

в июне 2021 года депутаты Верховной Рады приняли закон, согласно которому уже с 1 сентября украинцы могут задекларировать активы, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов. Это может быть недвижимость, валюта, ценные бумаги. Наличные же декларировать нельзя – их необходимо положить в банк на спецсчет;