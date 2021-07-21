Как «подложить свинью» своему работодателю — совет от Гетманцева

Если физическое лицо, которое подает декларацию в рамках налоговой амнистии, освобождается от ответственности за неуплату налогов со соответствующей суммы, то другие лица – нет.

Следовательно, если во время процедуры указать источником происхождения средств, как работу на какой-то фирме без официального трудоустройства, этой фирмой вполне могут заинтересоваться соответствующие органы.

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Это во время панельной дискуссии «Перспективы налоговой реформы, налоговая справедливость. Будущее косвенных методов и нулевой декларации» на международном форуме «Налоговая амнистия 2021» подтвердил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Но мы не требуем указать конкретное юрлицо, от которого получены деньги. Абсолютно нет. Вот вы сейчас подаете декларацию, указываете, что получили 100 тыс. грн от конкретного ООО, которая выплачивала вам эту зарплату с уклонением от налогообложения – в конверте. А сейчас, что вам мешает это сделать? Идите сейчас в инспекцию по труду, там огромные штрафы. Завтра придут к вашей ООО, если вы хотите отомстить так работодателю. Сейчас включатся те механизмы, которые намного сильнее и жестче, чем механизмы, предусмотренные налоговой амнистией», – сказал он, отвечая на вопрос одной из участниц форума.

Справка Finance.ua:

в июне 2021 года депутаты Верховной Рады приняли закон, согласно которому уже с 1 сентября украинцы могут задекларировать активы, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов. Это может быть недвижимость, валюта, ценные бумаги. Наличные же декларировать нельзя – их необходимо положить в банк на спецсчет.