Налог на недвижимое имущество в 2021 году: кто и сколько должен платить

В 2021 году налог на недвижимое имущество начисляется физическим лицам — владельцам домов, квартир и другой недвижимости за 2020 год.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Полтавской области.
Кто должен платить? Уплачивают налог владельцы жилой и/или нежилой недвижимости. За несовершеннолетних детей — владельцев недвижимости налог платят родители/опекуны.
Сколько? Налог рассчитывается, исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года — 4723,00 гривен. В каждом регионе ставку устанавливают местные власти, но по закону она не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты. В 2021 году максимальная сумма — 70,8 гривен за квадратный метр.
Налог уплачивается за каждый квадратный метр для квартир площадью свыше 60 кв. метров и домов свыше 120 кв. метров. А также для разных типов объектов жилой недвижимости в более 180 кв. метров.
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Платить налог придется за каждый квадратный метр сверх этой нормы.
Льготы по налогу для физических лиц не применяются к:
Следовательно, физические лица-предприниматели, указавшие свое жилье как налоговый адрес и фактически осуществляющие деятельность в собственной квартире/доме, не имеют права на льготы по налогу на недвижимость. Аналогично платить налог начиная с первого квадратного метра должны и лица, сдающие жилую недвижимость в аренду (лизинг).
Если объекты недвижимости находятся в общей собственности нескольких лиц:
Нюансы с регистрацией. Если гражданин получал индивидуальный налоговый номер по месту первой регистрации, например, это было в г. Миргороде, а теперь переехал жить в Полтаву, то налоговая направит расчет владельцу недвижимости по месту первой регистрации. Для того, чтобы сообщить об изменении адреса регистрации надо напрямую обратиться в налоговую.
За просрочку оплаты налога предусмотрен штраф в размере 10% от суммы долга за просрочку до 30 дней, более 30 дней — 20%.
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