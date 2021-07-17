Налог на недвижимое имущество в 2021 году: кто и сколько должен платить

В 2021 году налог на недвижимое имущество начисляется физическим лицам — владельцам домов, квартир и другой недвижимости за 2020 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Полтавской области.

Кто должен платить? Уплачивают налог владельцы жилой и/или нежилой недвижимости. За несовершеннолетних детей — владельцев недвижимости налог платят родители/опекуны.

Сколько? Налог рассчитывается, исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года — 4723,00 гривен. В каждом регионе ставку устанавливают местные власти, но по закону она не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты. В 2021 году максимальная сумма — 70,8 гривен за квадратный метр.

Налог уплачивается за каждый квадратный метр для квартир площадью свыше 60 кв. метров и домов свыше 120 кв. метров. А также для разных типов объектов жилой недвижимости в более 180 кв. метров.

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Платить налог придется за каждый квадратный метр сверх этой нормы.

Льготы по налогу для физических лиц не применяются к:

объекту/объектам налогообложения, если площадь превышает пятикратный размер необлагаемой площади: квартира превышает 300 кв. метров; жилой дом превышает 600 кв. метров; площадь различных типов объектов жилой недвижимости превышает 900 кв. метров;

объекту/объектам налогообложения, которые используются их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, ссуду, используются в предпринимательской деятельности).

Следовательно, физические лица-предприниматели, указавшие свое жилье как налоговый адрес и фактически осуществляющие деятельность в собственной квартире/доме, не имеют права на льготы по налогу на недвижимость. Аналогично платить налог начиная с первого квадратного метра должны и лица, сдающие жилую недвижимость в аренду (лизинг).

Если объекты недвижимости находятся в общей собственности нескольких лиц:

если объекты жилой и/или нежилой недвижимости находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, плательщиком налога является каждое из этих лиц за принадлежащую ему долю;

если объекты находятся в общей совместной собственности нескольких лиц, но не разделены в натуре, плательщиком налога является одно из таких лиц-собственников, определенное с их согласия;

если объекты находятся в общей совместной собственности нескольких лиц и разделены между ними в натуре, плательщиком налога является каждое из этих лиц за принадлежащую ему долю.

Нюансы с регистрацией. Если гражданин получал индивидуальный налоговый номер по месту первой регистрации, например, это было в г. Миргороде, а теперь переехал жить в Полтаву, то налоговая направит расчет владельцу недвижимости по месту первой регистрации. Для того, чтобы сообщить об изменении адреса регистрации надо напрямую обратиться в налоговую.

За просрочку оплаты налога предусмотрен штраф в размере 10% от суммы долга за просрочку до 30 дней, более 30 дней — 20%.