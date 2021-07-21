Кипр ужесточает правила въезда для путешественников из Украины. С этой недели невакцинированным для пересечения границы необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Коронавирус инфо” в Telegram-канале.
В частности, пассажиры, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также по прилету пройти повторный тест.
Кроме этого, до получения результата (3 часа) гражданам необходимо будет оставаться на самоизоляции.
Однако, по информации МИД, вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, которые позволяют путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.
Вакцинированные пассажиры в случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.
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