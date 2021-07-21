ЕС создаст квантовую систему защищенной связи

Страны Евросоюза присоединились к Декларации EuroQCI, которая предусматривает участие в развитии новой квантовой коммуникационной системы. Она должна заработать уже до 2027 года.

Об этом сообщается на сайте Европейской Комиссии.

«Ирландия подписала Декларацию EuroQCI. Это означает, что все 27 стран-членов ЕС обязались работать вместе, наряду с Европейской Комиссией и Европейским космическим агентством (ESA), над развитием EuroQCI — защищенной квантовой коммуникационной инфраструктуры, которая соединит весь ЕС. EuroQCI будет частью защищенной системы связи космического базирования, создание которой сейчас планирует Еврокомиссия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что высокопроизводительная и защищенная коммуникационная сеть имеет важное значение для повседневной работы европейского бизнеса, учреждений образования и правительственных учреждений, для обмена информацией и быстрой адаптации в условиях кризиса.

Еврокомиссия в настоящее время планирует создание спутниковой защищенной системы связи, которая обеспечит высокоскоростной широкополосный доступ к коммуникационным услугам на всей территории Европы.

Частью этого проекта является создание EuroQCI, которая должна обеспечить защиту чувствительных линий коммуникации и баз данных, и способствовать защите критической инфраструктуры.

Такая защита будет достигаться за счет систем интегрированной квантовой криптографии, которые будут интегрированы в обычную коммуникационную инфраструктуру, что даст ей дополнительные средства безопасности на основе квантовой физики, например, за счет введения квантовых ключей для декодирования информации.