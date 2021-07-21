Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен. Это на 814 гривен больше по сравнению с маем (13 499 гривен).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Таким образом, средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов. Средний курс в июне – 27,24 гривен за доллар. Средняя зарплата составила 525 долларов.
Таблица: РБК-Украина
По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июнем прошлого года) зарплата выросла на 23,6%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 12,9%.
Инфографика: Госстат
Самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве – 20 455 гривен, самая низкая – в Кировоградской области – 11 497 гривен.
Отметим, средняя зарплата в Украине достигла 400 долларов летом 2008 года, однако после начала кризиса резко снизилась. Второй раз зарплата достигла 400 долларов в середине 2013 года, после чего упала в два раза. В третий раз зарплата поднялась до 400 долларов в июне 2019 года.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За полгода киевляне установили 23 тысячи умных счетчиковВчера, 09:35 - 1364 33
Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-разводВчера, 17:21 - 1427 9
Зеленский объяснил, что будет с тарифами на газ и электричество для украинцевВчера, 14:00 - 3238 9
В Киеве ужесточили правила для маршрутокВчера, 11:44 - 865 8
В Украину под видом бижутерии пытались ввезти изумруд за $10 тысячВчера, 19:42 - 298 4
Зеленский объяснил, что будет с тарифами на газ и электричество для украинцевВчера, 14:00 - 3238 9
Кабмин принял окончательное решение о тарифах на электричество (обновлено)Вчера, 14:33 - 2649 1
Какие финансовые операции подлежат финмониторингуВчера, 09:00 - 1757
Сдал банковскую карту в аренду и стал должником: новый интернет-разводВчера, 17:21 - 1427 9
За полгода киевляне установили 23 тысячи умных счетчиковВчера, 09:35 - 1364 33
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1208 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1209 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 683
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2146 1
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1382 3