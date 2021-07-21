Цены на тепло для населения могут возрасти на 15-70% — прогноз Укртеплокоммунэнерго

По прогнозу межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго», рост цены на газ, поставляемый по договорам между предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и компанией «Нафтогаз Трейдинг», может привести к повышению тарифов на тепловую энергию для населения на 15-70%.
Об этом сообщили в Укртеплокоммунэнерго.
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“Если цена газа и в дальнейшем будет расти, ТКЭ вынуждены будут корректировать тарифы в сторону увеличения, хотя уже на сегодня, при действующих условиях, можно прогнозировать его рост на 15-70%, в зависимости от региона, города, территориальной общины», – подчеркнул вице-президент межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» Сергей Дунайло.
По его словам, на август ГК «Нафтогаз Трейдинг» уже выставила цену газа на уровне около 15 тыс. грн за 1 тыс. кубометров вместо 12 тыс. грн в прошлом месяце.
Также есть противоречия в соглашениях между предприятия ТКЭ и газоснабжающей компанией.
В частности, теплопоставщики должны ежемесячно проводить авансовый платеж за газ, что приводит к вымыванию и полному отсутствию оборотных средств в ТКЭ. Обусловлено это тем, что население оплачивает услуги на условиях наложенного платежа, а также продолжает накапливать долги.
Также одной из проблем в ассоциации назвали квотирование объемов газа. Корректировка завышенных квот в межсезонье в сторону уменьшения фактически невозможна, в то же время за объемы использованного сверх нормы газа во время отопительного сезона ТКЭ придется заплатить минимум на 50% больше.
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