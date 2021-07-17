День финансов: повышение пенсий, недостоверные декларации, 14 открытых стран

Понедельник, 26 июля. Пока чиновники что-то скрывают, для украинцев открываются целые страны.

Тарифы на электроэнергию. В ожидании “вариантов”. Министерство энергетики совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и участниками рынка прорабатывает варианты повышения тарифов на электрическую энергию. Окончательные новые расценки Минэнерго должно озвучить до конца июля.

«Нечестные» декларации. Согласно результатам исследования Опендатабот, с 2017 по 2019 год Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело 2123 полные проверки деклараций чиновников, и в 99% случаев. Сейчас продолжаются проверки деклараций за 2020 год, поданных чиновниками в апреле этого года.

Отметим, 19 июля 2021 года президент Зеленский подписал закон 1576-IX о наказании за ложь в декларациях. Согласно новому закону, в случае, если чиновник указал недостоверную информацию, он может очутиться за решеткой на срок до двух лет и лишиться права занимать определенные должности до трех лет. В некоторых случаях за нарушение может быть назначен штраф и/или общественные работы.

Повышенные пенсий в августе. С 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума в Украине увеличивается минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки.

💰 В Украине уже в августе 400 тысяч пенсионеров получат повышенные выплаты. На днях ПФУ сообщил, сколько выплачено в июле.

ПАО

«Крюковский вагоностроительный завод» получил авансовый платеж от Укрзализныци на поставку 100 пассажирских вагонов. Напомним, что с целью обновления пассажирского подвижного состава в 2021 году госбюджетом Украины предусмотрено финансирование закупки 100 пассажирских вагонов на сумму более 3 млрд грн. Фото вагонов

Учетная ставка и депозиты. Доходность депозитов начнет расти уже в ближайшие месяцы. Все потому, что Национальный банк Украины поднял учетную ставку до 8%. Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте. В НБУ говорят, что регулятор хочет увеличить у населения интерес к сбережениям.

📺 А мы, тем временем, в новом видео на Youtube-канале Finance.ua, рассказываем об инструментах, которые используют кредитные учреждения, чтобы помочь своим клиентам, выплачивать кредиты. Посмотрите, пригодится:

«Антонов» плюс Канада. Украина и Канада готовят масштабный проект, предусматривающий производство модифицированных самолетов Ан-74ТК-200 для международных рынков. В будущей модели самолета будут максимально использоваться новейшие перспективные авиационные технологии. Также акцент будет сделан на соответствие проекта критериям сертификации Канадского авиационного управления, что может значительно ускорить будущий процесс сертификации.

14 открытых стран. Как сообщает МИД, Согласно рекомендации Совета ЕС одна за другой европейские страны стали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели к перечню добавились: Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония и т.д. Конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут разниться. Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте..