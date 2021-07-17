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Украинцы в августе получат повышенные пенсии

Украинцы в августе получат повышенные пенсии

В Украине уже в августе 400 тысяч пенсионеров получат повышенные выплаты. Также в Минсоцполитики пообещали выдать дополнительные деньги за июль.

Соответствующее постановление о пенсиях накануне принял Кабмин. В документе указано, что минимальная пенсионная выплата участникам боевых действий теперь возрастет на 45%. Так, на 2000 гривен увеличится выплата военнослужащим, вышедшим на пенсию с 1 марта 2018 года.

Следует отметить, что с 1 июля средний размер пенсии вырос почти на триста гривен и достигает сейчас 3778 гривен.

Как сообщалось, в этом году украинцы должны трижды пересчитать пенсии с июля, с октября, с декабря.

В частности, с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума в Украине увеличивается минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки.

Впоследствии министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что повышение пенсий украинцам 75+ перенесли на 1 октября.

Справка Finance.ua:

  • В Пенсионном фонде Украины назвали банки, которые с 1 сентября будут выплачивать пенсии украинцам. Пенсионеры, которые до сих пор получали свою пенсию через «Укрпочту», должны до 1 сентября выбрать один из этих банков и открыть в нем счет.
  • Получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: или через организацию, отобранную на конкурсе; или выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных (люди с инвалидностью І группы; лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе; лица, достигшие 80-летнего возраста).
По материалам ТСН
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