Украинцы в августе получат повышенные пенсии

В Украине уже в августе 400 тысяч пенсионеров получат повышенные выплаты. Также в Минсоцполитики пообещали выдать дополнительные деньги за июль.
Соответствующее постановление о пенсиях накануне принял Кабмин. В документе указано, что минимальная пенсионная выплата участникам боевых действий теперь возрастет на 45%. Так, на 2000 гривен увеличится выплата военнослужащим, вышедшим на пенсию с 1 марта 2018 года.
Следует отметить, что с 1 июля средний размер пенсии вырос почти на триста гривен и достигает сейчас 3778 гривен.
Как сообщалось, в этом году украинцы должны трижды пересчитать пенсии с июля, с октября, с декабря.
В частности, с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума в Украине увеличивается минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки.
Впоследствии министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что повышение пенсий украинцам 75+ перенесли на 1 октября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Высокооплачиваемые вакансии июляВчера, 07:45 - 1122 7
Как проверить, не внесены ли вы в реестр должниковВчера, 15:17 - 67673 6
Сколько электроэнергии потребляет биткоинВчера, 03:10 - 2936 5
71% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделюВчера, 12:00 - 3885 3
Очередь наследников: кто получит наследство, если нет завещанияПозавчера, 20:39 - 34671 3
Как проверить, не внесены ли вы в реестр должниковВчера, 15:17 - 67673 6
Самые популярные кроссоверы в Украине стоят от $15 тысячВчера, 17:03 - 3886
71% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделюВчера, 12:00 - 3885 3
Когда лицо могут отстранить от права на наследствоВчера, 19:17 - 3853
В Украине появится десяток новых профессийВчера, 10:00 - 3668 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 792 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 859 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 526
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1650
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1079 3