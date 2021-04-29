Список банков, которые будут выплачивать пенсии с 1 сентября

В Пенсионном фонде Украины назвали банки, которые с 1 сентября будут выплачивать пенсии украинцам. Пенсионеры, которые до сих пор получали свою пенсию через «Укрпочту», должны до 1 сентября выбрать один из этих банков и открыть в нем счет.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Киевской области.
«Согласно постановлению, до 1 сентября 2021 года Пенсионный фонд Украины проведет первый конкурс для отбора организаций, которые будут осуществлять выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. До его проведения выплату и доставку пенсий будет осуществлять АО „Укрпочта“». — сказано в сообщении.
Получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору:
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Другие категории пенсионеров, которые на сегодня получают выплаты в отделениях АО «Укрпочта» или с доставкой на дом почтальонами, до 1 сентября 2021 года должны выбрать один из уполномоченных банков для осуществления дальнейшей выплаты пенсий из приведенного перечня:
Для получения пенсионной выплаты через банковское учреждение, необходимо открыть счет в банке и подать соответствующее заявление.
Как подать заявление. Заявление о выплате пенсии подается получателем лично в орган Пенсионного фонда по месту проживания, или же заявление можно оставить в отделении банка, и сотрудники банка передадут его в орган Пенсионного фонда.
В случае, если к определенному сроку пенсионеры не сделают выбор, выплата пенсий каждому из таких получателей будет осуществляться через текущий счет в АО «Ощадбанк», который будет открыт по обращению органа Пенсионного фонда Украины, о чем получатель будет проинформирован.
Граждане могут в любое время сменить уполномоченный банк по собственному желанию.
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