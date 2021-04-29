Список банков, которые будут выплачивать пенсии с 1 сентября

В Пенсионном фонде Украины назвали банки, которые с 1 сентября будут выплачивать пенсии украинцам. Пенсионеры, которые до сих пор получали свою пенсию через «Укрпочту», должны до 1 сентября выбрать один из этих банков и открыть в нем счет.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Киевской области.

«Согласно постановлению, до 1 сентября 2021 года Пенсионный фонд Украины проведет первый конкурс для отбора организаций, которые будут осуществлять выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. До его проведения выплату и доставку пенсий будет осуществлять АО „Укрпочта“». — сказано в сообщении.

Получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору:

или через организацию, отобранную на конкурсе;

или выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных (люди с инвалидностью І группы; лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе; лица, достигшие 80-летнего возраста).

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Другие категории пенсионеров, которые на сегодня получают выплаты в отделениях АО «Укрпочта» или с доставкой на дом почтальонами, до 1 сентября 2021 года должны выбрать один из уполномоченных банков для осуществления дальнейшей выплаты пенсий из приведенного перечня:

Ощадбанк;

Райффайзен Банк Аваль;

ПриватБанк;

Юнекс Банк;

Креди Агриколь Банк;

Альфа-Банк;

ПУМБ ;

; Укрсиббанк;

Укргазбанк;

Южный;

Кредобанк;

Укрэксимбанк;

Идея Банк;

Аккордбанк;

Кристалбанк;

Таскомбанк;

Коммерческий Индустриальный Банк;

ОТП Банк;

Банк; Пиреус Банк.

Для получения пенсионной выплаты через банковское учреждение, необходимо открыть счет в банке и подать соответствующее заявление.

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Как подать заявление. Заявление о выплате пенсии подается получателем лично в орган Пенсионного фонда по месту проживания, или же заявление можно оставить в отделении банка, и сотрудники банка передадут его в орган Пенсионного фонда.

В случае, если к определенному сроку пенсионеры не сделают выбор, выплата пенсий каждому из таких получателей будет осуществляться через текущий счет в АО «Ощадбанк», который будет открыт по обращению органа Пенсионного фонда Украины, о чем получатель будет проинформирован.

Граждане могут в любое время сменить уполномоченный банк по собственному желанию.

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