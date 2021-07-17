ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплачено в июле

Пенсионный фонд Украины 23 июля 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 4,5 млрд гривен.
Об этом сообщается на Faebook-странице Пенсионного фонда Украины.
В целом за июль 2021 года на пенсии направлено 42,4 млрд гривен, что меньше, чем в июне (42,6 млрд гривен), мае (42,6 млрд гривен) и апреле.
Напомним, с октября 2021 года адресные выплаты будут получать пенсионеры в возрасте от 75 лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Высокооплачиваемые вакансии июляВчера, 07:45 - 1131 7
Как проверить, не внесены ли вы в реестр должниковВчера, 15:17 - 67673 6
Сколько электроэнергии потребляет биткоинВчера, 03:10 - 2951 5
71% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделюВчера, 12:00 - 3885 3
Очередь наследников: кто получит наследство, если нет завещанияПозавчера, 20:39 - 34692 3
Как проверить, не внесены ли вы в реестр должниковВчера, 15:17 - 67673 6
Самые популярные кроссоверы в Украине стоят от $15 тысячВчера, 17:03 - 3886
71% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделюВчера, 12:00 - 3885 3
Когда лицо могут отстранить от права на наследствоВчера, 19:17 - 3853
В Украине появится десяток новых профессийВчера, 10:00 - 3668 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 790 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 859 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 526
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1650
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1078 3