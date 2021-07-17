ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплачено в июле

Пенсионный фонд Украины 23 июля 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 4,5 млрд гривен.

Об этом сообщается на Faebook-странице Пенсионного фонда Украины.

В целом за июль 2021 года на пенсии направлено 42,4 млрд гривен, что меньше, чем в июне (42,6 млрд гривен), мае (42,6 млрд гривен) и апреле.

Напомним, с октября 2021 года адресные выплаты будут получать пенсионеры в возрасте от 75 лет.

Справка Finance.ua:

Марина Лазебная рассказала о масштабной проблеме неофициального трудоустройства. Сейчас в Украине около 3,3 миллиона неформально занятых работников. По словам министра, из-за этого у них будут проблемы с пенсиями.