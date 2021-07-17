Украинцы уже могут поехать в 14 стран Европы

Недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих государств, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз.

Об этом пишет МИД.

Согласно рекомендации Совета ЕС одна за другой европейские страны стали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели к перечню добавились:

Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия,

Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия.

В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

Обращаем ваше внимание на то, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут разниться. Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на нашей интерактивной карте.