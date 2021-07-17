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«Антонов» планирует собирать модифицированные украинские самолеты в Канаде

«Антонов» планирует собирать модифицированные украинские самолеты в Канаде

Украина и Канада готовят масштабный проект, предусматривающий производство модифицированных самолетов Ан-74ТК-200 для международных рынков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Укроборонпром».

«ГП „Антонов“ и правительство Квебека готовы содействовать подписанию соглашения между Министерством стратегических отраслей промышленности Украины, Государственным концерном „Укроборонпром“ и его предприятиями о производстве самолетов Ан-74ТК-200 для международных рынков, в том числе и североамериканских», — говорится в сообщении.

В частности, на сегодняшний день уже создана компания «Антонов-Канада», первоочередной задачей которой является организация сотрудничества и налаживание работы конструкторского бюро по исследованиям и разработкам, предыдущим наработкам и испытаниям, на основе которых изготавливается модель самолета для летных испытаний.

Отмечается, что наиболее перспективной для реализации этой цели является модель самолета Ан-74ТК-200, разработанная КБ «Антонов», которая массово выпускалась Харьковским государственным авиационным производственным предприятием.

Предполагается, что в будущей модели самолета будут максимально использоваться новейшие перспективные авиационные технологии. Также акцент будет сделан на соответствие проекта критериям сертификации Канадского авиационного управления, что может значительно ускорить будущий процесс сертификации.

В Укроборонпроме напомнили, что модель Aн-74TK-200 имеет критическую зависимость от использования количества компонентов, произведенных в России; это исключает сертификацию на международных рынках.

«Прежде всего это касается критической зависимости от использования значительного количества компонентов, произведенных на территории РФ, которые не соответствуют современным требованиям, что не позволяет получить обязательную сертификацию самолетов на европейских и американских рынках», — пояснили в Укроборонпроме.

Окончательная сборка модели самолета, процесс проектирования которого сейчас идет, будет организована на производственных мощностях в Украине и Канаде.

По материалам УАИБ
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