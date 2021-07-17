Как поднятие учетной ставки повлияет на доходность депозитов: ожидания НБУ

Доходность депозитов начнет расти уже в ближайшие месяцы, после того, как Национальный банк Украины поднял учетную ставку до 8%.
Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
В ходе пресс-брифинга он отметил, что последние месяцы ставки по банковским депозитам были ниже даже фактического показателя инфляции. В НБУ считают, что решения по монетарной политике, принятые 22 июля, имеют целью сделать банковские депозиты более привлекательными для населения.
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В частности, речь шла и о повышении учетной ставки, которую регулятор поднял с 7,5% до 8% годовых.
Также Николайчук подчеркнул, что регулятор хочет увеличить у населения интерес к сбережениям. По его словам, предыдущие решения по монетарной политике в отношении учетной ставки уберегли депозиты от снижения.
“После решения ставки по депозитам будут более активно реагировать на повышение учетной ставки”, – сказал представитель НБУ.
Что означает поднятие учетной ставки? Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте, то есть в гривне, в этом случае.
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