0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 310 0

Как поднятие учетной ставки повлияет на доходность депозитов: ожидания НБУ

Как поднятие учетной ставки повлияет на доходность депозитов: ожидания НБУ

Доходность депозитов начнет расти уже в ближайшие месяцы, после того, как Национальный банк Украины поднял учетную ставку до 8%.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

В ходе пресс-брифинга он отметил, что последние месяцы ставки по банковским депозитам были ниже даже фактического показателя инфляции. В НБУ считают, что решения по монетарной политике, принятые 22 июля, имеют целью сделать банковские депозиты более привлекательными для населения.

Кстати, больше интересных новостей и полезной информации в удобном формате – в телеграм-канале Finance.ua. Не забудьте подписаться! 🤫

В частности, речь шла и о повышении учетной ставки, которую регулятор поднял с 7,5% до 8% годовых.

Также Николайчук подчеркнул, что регулятор хочет увеличить у населения интерес к сбережениям. По его словам, предыдущие решения по монетарной политике в отношении учетной ставки уберегли депозиты от снижения.

“После решения ставки по депозитам будут более активно реагировать на повышение учетной ставки”, – сказал представитель НБУ.

Что означает поднятие учетной ставки? Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте, то есть в гривне, в этом случае.

Справка Finance.ua:

  • В мае-июле процентные ставки банков по новым депозитам для физических лиц в национальной валюте находятся в диапазоне 7,5-8,0% годовых, что ниже уровня января-апреля (8,0-8,5% годовых).
  • Эксперт рассказал, как не прогореть с депозитом и когда лучше открывать вклад.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгоды можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.