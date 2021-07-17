Как поднятие учетной ставки повлияет на доходность депозитов: ожидания НБУ

Доходность депозитов начнет расти уже в ближайшие месяцы, после того, как Национальный банк Украины поднял учетную ставку до 8%.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

В ходе пресс-брифинга он отметил, что последние месяцы ставки по банковским депозитам были ниже даже фактического показателя инфляции. В НБУ считают, что решения по монетарной политике, принятые 22 июля, имеют целью сделать банковские депозиты более привлекательными для населения.

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В частности, речь шла и о повышении учетной ставки, которую регулятор поднял с 7,5% до 8% годовых.

Также Николайчук подчеркнул, что регулятор хочет увеличить у населения интерес к сбережениям. По его словам, предыдущие решения по монетарной политике в отношении учетной ставки уберегли депозиты от снижения.

“После решения ставки по депозитам будут более активно реагировать на повышение учетной ставки”, – сказал представитель НБУ.

Что означает поднятие учетной ставки? Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте, то есть в гривне, в этом случае.

Справка Finance.ua:

В мае-июле процентные ставки банков по новым депозитам для физических лиц в национальной валюте находятся в диапазоне 7,5-8,0% годовых, что ниже уровня января-апреля (8,0-8,5% годовых).

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