В 99% проверенных деклараций чиновников выявлены недостоверные данные (инфографика)

С 2017 по 2019 год Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело 2123 полные проверки деклараций чиновников, и в 99% случаев или в 2106 чиновников выявили нарушения.
Об этом говорится в исследовании Опендатабот.
Сейчас продолжаются проверки деклараций за 2020 год, поданных чиновниками в апреле этого года.
В 2019-м НАПК выявило 1469 недостоверных деклараций — это самая большая цифра за последние четыре года.
Для сравнения, в 2018 году было выявлено 469 недостоверных деклараций, а в 2017 — 141.
19 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон 1576-IX о наказании за ложь в декларациях. Согласно новому закону, в случае, если чиновник указал недостоверную информацию, он может очутиться за решеткой на срок до двух лет и лишиться права занимать определенные должности до трех лет. В некоторых случаях за нарушение может быть назначен штраф и/или общественные работы.
Новый закон вступает в силу с 2022 года, следовательно, под ответственность за недостоверное декларирование могут попасть декларанты, которые подадут отчет уже за этот год.
Чиновников также привлекают к ответственности за несвоевременную подачу деклараций, из-за чего в 2019-м году было составлено 120 административных протоколов. Это на 35% меньше, чем в 2018-м (185 протоколов).
Количество декларантов, которые, несмотря на запрет, открыли счета за рубежом, увеличилось вдвое: в 2018 году было составлено 124 протокола, а в 2019-м — уже 250.
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