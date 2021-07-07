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День финансов: «+» к стоимости отопления, пенсиям и зарплатам, «-» к процентам по депозитам и Bitcoin

День финансов: «+» к стоимости отопления, пенсиям и зарплатам, «-» к процентам по депозитам и Bitcoin

Понедельник, 12 июля. День, когда все дело в процентах.

Плюс 40% к пенсиям для 30 тыс. украинцев. В Украине с 1 января 2022 года вырастут пенсии в среднем на 40% у более чем 30 тысяч человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в следующем году также планируется наработка решения по дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, которого ждут 700 тысяч человек.

Рост на 28% и 17%: «Есть чем похвастаться». Пока до 2022 года еще достаточно време, та же Лазебная в эфире одного из ТВ каналов заверила, что уже «есть чем похвастаться». «В мае нынешнего года по сравнению с маем прошлого года средняя зарплата выросла на 28%, минимальная зарплата выросла на 27%, средняя пенсия выросла на 17%, минимальная пенсия выросла на 14%, фактический прожиточный минимум вырос на 11%», – рассказала министр социальной политики.

Обвал на 80%. Bitcoin вновь предрекают неутешительное будущее. Bitcoin, который сейчас переживает не лучшие времена, вскоре может обвалиться еще сильнее — до 10−15 тысяч долларов, то есть на 70−80% по сравнению с нынешним уровнем. Такой прогноз озвучил председатель совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд. Аналитик в своих расчетах опирается на циклическую динамику курса криптовалюты.

На 5% меньше для дальнобойщиков в Польше. В Польше, согласно проведенному исследованию зарплат в отрасли автомобильных грузоперевозок за 2020 год, заработок дальнобойщиков оказался ниже, чем годом ранее. Средняя чистая зарплата в 2020 году составила 6 тыс. злотых (более 1,3 тыс. евро), что на 5% меньше, чем в 2019 году. Наибольшую группу (26,3%) составляют водители, которые зарабатывают от 6 до 7 тыс. злотых (1,3−1,5 тыс. евро) нетто.

«Дошли» до 7%. Снижение незначительное. В июне 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,0% годовых. Это на 0,1 п. п. ниже, чем в мае (7,1%). При этом, по данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь выросли с 0,6% до 0,7%. Депозитный портфель банков в июне вырос на 1,5% до 1 407 млрд гривен.

Отопление может подорожать до 70%. В новом отопительном сезоне тарифы на отопление в Украине могут вырасти, говорит глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА. Согласно прогнозу, размер тарифа будет зависеть от региона. Так, если в Киеве отопление подорожает на 30−40%, то в регионах цена может вырасти на 60−70%.

Зарплаты разработчиков выросли на 20%. За последние полгода зарплаты украинских разработчиков выросли в среднем на 20%. Также увеличилась доля специалистов уровней Senior и Lead. Об этом свидетельствует опрос dou.ua. Медианная зарплата разработчика в Украине за последние 6 месяцев увеличилась на $490 и составляет $2990. Таким образом, наблюдается рост в 20%, и это средний показатель в ІТ-сфере (зарплаты всех специалистов, работающих в ІТ, за полгода выросли на 18%, с $2000 до $2350).

Хотите, чтобы ваши доходы росли еще больше, чем у разработчиков? 😎 Тогда надо задуматься над агрессивными инструментами инвестирования. Они выглядят привлекательно, но и потенциальные риски немалые. Какую стратегию выбрать частному инвестору, как создать и сбалансировать свой собственный инвестиционный портфель, получить максимальный доход с разумным уровнем риска? Ответы на эти вопросы будут во время второй встречи практикующих инвесторов.

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По материалам Finance.UA
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