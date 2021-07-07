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Банки снижают ставки: под какой процент можно разместить депозит

Банки снижают ставки: под какой процент можно разместить депозит

В июне 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,0% годовых. Это на 0,1 п. п. ниже, чем в мае (7,1%).

Об этом говорят данные Национального банка Украины.

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По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь выросли с 0,6% до 0,7%.

В июне 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий не изменились – 4,0% годовых, по валютным – не изменились – 1,0% годовых.

Депозитный портфель банков в июне вырос на 1,5% до 1 407 млрд гривен, в т. ч. населения выросл на 1,4% до 692 млрд гривен, предприятий вырос на 0,7% до 678 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • В Национальном банке ожидают незначительного повышения депозитных ставок в банковской системе вслед за повышением уровня инфляции и сохранением учетной ставки на уровне 7,5%.
  • В Украине ожидается увеличение количества депозитов после повышения гарантированной суммы вкладов. По подсчетам Фонда гарантирования, после того как гарантированная сумма будет повышена, депозитная база увеличится на 10−15%.

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По материалам Finance.UA
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