JAC и Huawei представили роскошного конкурента Rolls-Royce и Maybach (фото) — Finance.ua
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JAC и Huawei представили роскошного конкурента Rolls-Royce и Maybach (фото)

Технологии&Авто
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JAC и Huawei представили роскошного конкурента Rolls-Royce и Maybach (фото)
JAC и Huawei представили роскошного конкурента Rolls-Royce и Maybach (фото)
В Китае дебютировал представительский автомобиль Maextro S800. Роскошное авто — первая модель нового бренда, созданного корпорациями JAC и Huawei. Об этом сообщает сайт Autohome.
JAC и Huawei представили роскошного конкурента Rolls-Royce и Maybach (фото)
Новый Maextro S800 — большой седан F-класса, который в Китае называют электрифицированной альтернативой Rolls-Royce, Bentley и Maybach. Он отличается длинным капотом, высокой оконной линией и аркообразной крышей. У него оригинальные С-образные фары, много хрома в отделке, а за доплату доступна двухцветная окраска.
JAC и Huawei представили роскошного конкурента Rolls-Royce и Maybach (фото)

Размеры Maextro S800:

  • длина — 5480 мм;
  • ширина — 2000 мм;
  • высота — 1536 мм;
  • колесная база — 3370 мм.
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Салон Maextro S800 украшен дорогой кожей и деревом, а подсветка потолка напоминает звездное небо. В Huawei разработали для авто не только мультимедийную систему, но и автопилот третьего уровня, позволяющий не держать руки на руле.
JAC и Huawei представили роскошного конкурента Rolls-Royce и Maybach (фото)
Характеристики Maextro S800 раскроют в начале 2025 года, когда модель поступит в продажу. Известно лишь, что седан будет электрифицированным, то есть гибридом или электрокаром. Цена Maextro S800 будет составлять ориентировочно от 1 до 1,5 миллионов юаней ($138 000 — 207 000).
По материалам:
Фокус
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