В каких регионах Украины продают самые старые автомобили — Finance.ua

В каких регионах Украины продают самые старые автомобили 18.11.2024, 00:13 — Личные финансы

В каких регионах Украины продают самые старые автомобили

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали сайты с объявлениями о продаже автомобилей и определили средний возраст предлагаемых автомобилей для каждой отдельной области (кроме в.о.т.).

Инфографика: eauto.org.ua

Сверху диаграммы — Донецкая (22,9 года), Херсонская (21,7 года) и Луганская (21,2 года) области.

«И это очевидно — эти территории частично оккупированы, и экономическая активность там крайне низкая для того, чтобы авторынок мог развиваться. Местные владельцы преимущественно продают более старые автомобили, средний возраст которых оказался более 20 лет», — комментируют эксперты.

В нижней части диаграммы расположены области, где самые «свежие» авто, если такой термин корректно применять для машин со средним возрастом 14−16 лет. Однако по сравнению с показателями «20+» это все же гораздо лучше.

Предложения о продаже легковых автомобилей «помоложе» сконцентрированы во Львовской (13,9 г.), Киевской (14,1 г.), Тернопольской и Волынской (15,7 г.), а также в Ровенской (16,1 г.), Закарпатской (16,2 г.) и Ивано-Франковской (16,9 г.) областях.

Кроме Киевской, все упомянутые области расположены недалеко от западной границы, поэтому в них сложились благоприятные условия для импортеров разного масштаба — от частных «перегонщиков», которые продают несколько авто в месяц, до достаточно больших хабов, которые ежемесячно поставляют в Украину от 100 автомобилей с пробегом. Что касается Киевской области — здесь средний возраст меньше из-за высокой активности покупателей новых авто (которые впоследствии «подпитывают» вторичный рынок), которая наблюдается в столице.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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