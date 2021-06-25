Bitcoin предрекли обвал на 80%

Bitcoin, который сейчас переживает не лучшие времена, вскоре может обвалиться еще сильнее — до 10−15 тысяч долларов, то есть на 70−80% по сравнению с нынешним уровнем.
Такой прогноз озвучил председатель совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд в интервью CNBC, пишет «Сегодня». Аналитик в своих расчетах опирается на циклическую динамику курса криптовалюты.
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«Глядя на историю криптовалют и судя по тому, на каком этапе мы сейчас находимся, речь, вероятно, идет об обвале. И обвал может означать падение на 70−80%, что соответствует где-то 10−15 тыс. долларов», — считает Майнерд.
Поэтому аналитик уверен: сейчас не время покупать Bitcoin и держать его в портфеле.
Отметим, Bitcoin уже потерял около половины цены, снизившись с рекордных 60 тыс. долларов до 33−34 тыс. долларов.
Падение, в частности, было спровоцировано китайскими регуляторами.
Утром 12 июля, по данным CoinDesk, Bitcoin торгуется в районе 34,4 тыс. долларов.
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