Карта в Bitcoin, e-sim, торговля ценными бумагами: monobank готовит новые услуги

Сооснователь monobank Олег Гороховский рассказал, над какими проектами сейчас работает команда.
Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.
По его словами, monobank готовится к сотрудничеству с криптобиржей для запуска карты в Bitcoin, чтобы была возможность удобно и прозрачно покупать и продавать криптовалюту. В июле компания планирует сообщить детали. Сам проект разработан, и ожидается его согласование НБУ.
Также monobank готовится к интеграции с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Проект находятся на стадии разработки, и его официальное представление запланировано на осень текущего года.
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Кроме того, заканчивается разработка инициативы по глубокой интеграции с мобильным оператором, о которой в monobank сообщат уже в августе.
К тому же в компании работают и над другими проектами.
«Эквайринг здорового человека. Прекрасный, удобный, дружелюбный и очень простой эквайринг без железяк и геморроя. Статус: активная разработка. Ориентировочное время релиза: июль-август», — рассказал Гороховский.
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