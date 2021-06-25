На сколько возросли зарплаты украинских ІТ-специалистов (опрос)

За последние полгода зарплаты украинских разработчиков выросли в среднем на 20%. Также увеличилась доля специалистов уровней Senior и Lead.

Об этом свидетельствует большой опрос украинских ІТ-специалистов об их работе и зарплатах, проведенный в июне порталом dou.ua. Отмечается, что все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

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Медианная зарплата разработчика в Украине за последние 6 месяцев увеличилась на $490 и составляет $2990. Таким образом, наблюдается рост в 20%, и это средний показатель в ІТ-сфере (зарплаты всех специалистов, работающих в ІТ, за полгода выросли на 18%, с $2000 до $2350).

На каких должностях повышали з.п.? Повышение зарплат прежде всего коснулось специалистов уровня Middle и выше. Оплата для менее опытных специалистов — Junior и Intern/Trainee — практически не изменилась: медианная зарплата интерна составляет $390 (против $350 в декабре), джуниора — $800 (не изменилась по сравнению с декабрем).

Зарплата более опытных специалистов выросла на $200-400. Медианная зарплата разработчика уровня Middle сегодня составляет $2200 против $2000 в декабре, Senior — $4000 против $3800, Team Lead — $4400 против $4000, Tech Lead — $4700 против $4500, Architect — $5650 против $5300.

Итак, как свидетельствуют данные исследования, рост зарплат за последние полгода на каждой позиции составил 5-10%, а общее повышение зарплат разработчиков на 18% было достигнуто среди прочего благодаря увеличению доли специалистов уровня Senior, а также Team и Tech Leads.

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Последние полгода разработчики также активно меняли работу: так сделали 34% респондентов. Смена работы положительно сказалась на оплате труда: у тех, кто сменил компанию за последние три месяца, медианный рост зарплаты за последний год составил $700 при среднем уровне в $490.

По городам. Киев и Львов продолжают лидировать по уровню медианной зарплаты разработчиков: в Киеве медиана составляет $3300, во Львове — $3000. Однако повышались зарплаты в этих городах заметно медленнее, чем во многих других: на 10-12% за полгода. Похожие уровни роста зарплат в Харькове и Днепре — $2800 и $2500 соответственно.

В некоторых городах зарплаты разработчиков повысились на 25% или более. Прежде всего это Одесса – на 25%, медианная зарплата здесь составляет $2800. Также существенный рост зарплат произошел в Ивано-Франковске (на $650 до $2400), Виннице (на $625 до $2375), Запорожье (на $500 до $2000), Черновцах (на $600, до $2000). Опрос зафиксировал существенное увеличение зарплат разработчиков из Чернигова, Ужгорода, Херсона, Николаева и Кропивницкого, однако количество анкет здесь невелико, поэтому мы анализируем эти данные с осторожностью.

По специализации. Самые высокие медианные зарплаты у Embedded-разработчиков – $3200, а самые низкие у Front-end — $2500. Эта разница обусловлена прежде всего тем, что среди Embedded-разработчиков больше доля опытных специалистов уровня Lead или Architect, а среди Front-end больше доля разработчиков уровня Junior или Middle.

Специалисты одного уровня, но разной специализации получают примерно одинаковую зарплату. Разница заметна только для начальных позиций в Front-end: Intern и Junior получают несколько меньшие зарплаты, чем остальные тайтлы.